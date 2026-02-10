غيابات مؤثرة تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مرتقبة وقوية أمام فريق الإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الاهلي

ويعاني الجهاز الفني للأهلي من غيابات مؤثرة، حيث سيفتقد الفريق عددًا من عناصره الأساسية.

حيث تشهد القائمة غياب إمام عاشور بداعي الإيقاف، كما يغيب كل من أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بسبب إصابات عضلية، بالإضافة إلى غياب أحمد عيد عقب حصوله على الإنذار الثالث.

موعد مباراة الأهلي والاسماعيلي الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء غدا الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يتذيل فريق الإسماعيلي الترتيب محتلًا المركز الأخير برصيد 10 نقاط.