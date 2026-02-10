كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الخرف (Dementia)، وذلك بفضل تأثير الكافيين في تقليل الالتهابات داخل الدماغ والحد من تراكم بروتينات ضارة مرتبطة بتدهور الذاكرة.

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

وأوضح الباحثون أن الكافيين قد يلعب دورًا مهمًا في تقليل تراكم بروتين بيتا أميلويد (Amyloid-beta) السام، والذي يُعد أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بتدهور القدرات المعرفية وظهور الخرف مع التقدم في العمر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تحليل بيانات أكثر من 130 ألف شخص

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات صحية لأكثر من 130 ألفًا من العاملين في المجال الصحي، وتمت متابعة عادات استهلاك الكافيين لديهم من مصادر مختلفة مثل: القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، والشوكولاتة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كمية من القهوة المحتوية على الكافيين كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 18% مقارنة بمن شربوا أقل كمية.

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

الشاي أيضًا له دور وقائي

ولم تقتصر الفوائد على القهوة فقط، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شربوا أكبر كمية من الشاي انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16%.

كما تبين أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة والشاي بانتظام يعانون من معدل أبطأ للتدهور المعرفي مقارنة بغيرهم.

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

لا فائدة من القهوة منزوعة الكافيين

وأكد الباحثون أن القهوة والشاي منزوعة الكافيين لم تُظهر أي فوائد تُذكر، مما يشير إلى أن الكافيين هو العنصر الأساسي المسؤول عن التأثير الوقائي.

كما ارتبط استهلاك القهوة المحتوية على الكافيين بأداء معرفي أفضل، بما في ذلك الذاكرة وسرعة التفكير، وهي نتائج مشابهة لما لوحظ لدى محبي الشاي.

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

الاعتدال هو المفتاح

وأشار الباحثون إلى أن أقوى النتائج ظهرت لدى الأشخاص الذين تناولوا كميات معتدلة من القهوة أو الشاي، مع عدم وجود فوائد إضافية واضحة لدى من تناولوا كميات أكبر من ذلك.

وقال الدكتور دانيال وانغ، الباحث الرئيسي المشارك من قسم الطب في Mass General Brigham: “رغم أن النتائج مشجعة، إلا أن حجم التأثير محدود، وهناك العديد من الطرق الأخرى المهمة للحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.”

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

متابعة طويلة المدى

وتمت متابعة المشاركين لمدة 43 عامًا في المتوسط، وخلال هذه الفترة، أصيب 11,033 شخصًا بالخرف، ومن جانبه، أوضح يو تشانغ، الباحث الرئيسي وطالب الدكتوراه بجامعة هارفارد، أن: “الكافيين قد يكون مفيدًا بنفس القدر للأشخاص ذوي الخطورة الجينية العالية والمنخفضة للإصابة بالخرف.

ومن ناحية أخرى، أكدت البروفيسورة تارا سبايرز-جونز من معهد أبحاث الخرف بالمملكة المتحدة، والتي لم تشارك في الدراسة، أن هذا النوع من الدراسات الرصدية لا يمكنه إثبات علاقة سببية مباشرة بين شرب الكافيين وانخفاض خطر الخرف.