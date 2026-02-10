قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
بالصور

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
آية التيجي

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الخرف (Dementia)، وذلك بفضل تأثير الكافيين في تقليل الالتهابات داخل الدماغ والحد من تراكم بروتينات ضارة مرتبطة بتدهور الذاكرة.

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

وأوضح الباحثون أن الكافيين قد يلعب دورًا مهمًا في تقليل تراكم بروتين بيتا أميلويد (Amyloid-beta) السام، والذي يُعد أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بتدهور القدرات المعرفية وظهور الخرف مع التقدم في العمر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تحليل بيانات أكثر من 130 ألف شخص

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات صحية لأكثر من 130 ألفًا من العاملين في المجال الصحي، وتمت متابعة عادات استهلاك الكافيين لديهم من مصادر مختلفة مثل: القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، والشوكولاتة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كمية من القهوة المحتوية على الكافيين كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 18% مقارنة بمن شربوا أقل كمية.

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

الشاي أيضًا له دور وقائي

ولم تقتصر الفوائد على القهوة فقط، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شربوا أكبر كمية من الشاي انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 16%.

كما تبين أن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة والشاي بانتظام يعانون من معدل أبطأ للتدهور المعرفي مقارنة بغيرهم.

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

لا فائدة من القهوة منزوعة الكافيين

وأكد الباحثون أن القهوة والشاي منزوعة الكافيين لم تُظهر أي فوائد تُذكر، مما يشير إلى أن الكافيين هو العنصر الأساسي المسؤول عن التأثير الوقائي.

كما ارتبط استهلاك القهوة المحتوية على الكافيين بأداء معرفي أفضل، بما في ذلك الذاكرة وسرعة التفكير، وهي نتائج مشابهة لما لوحظ لدى محبي الشاي.

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

الاعتدال هو المفتاح

وأشار الباحثون إلى أن أقوى النتائج ظهرت لدى الأشخاص الذين تناولوا كميات معتدلة من القهوة أو الشاي، مع عدم وجود فوائد إضافية واضحة لدى من تناولوا كميات أكبر من ذلك.

وقال الدكتور دانيال وانغ، الباحث الرئيسي المشارك من قسم الطب في Mass General Brigham: “رغم أن النتائج مشجعة، إلا أن حجم التأثير محدود، وهناك العديد من الطرق الأخرى المهمة للحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.”

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

متابعة طويلة المدى

وتمت متابعة المشاركين لمدة 43 عامًا في المتوسط، وخلال هذه الفترة، أصيب 11,033 شخصًا بالخرف، ومن جانبه، أوضح يو تشانغ، الباحث الرئيسي وطالب الدكتوراه بجامعة هارفارد، أن: “الكافيين قد يكون مفيدًا بنفس القدر للأشخاص ذوي الخطورة الجينية العالية والمنخفضة للإصابة بالخرف.

ومن ناحية أخرى، أكدت البروفيسورة تارا سبايرز-جونز من معهد أبحاث الخرف بالمملكة المتحدة، والتي لم تشارك في الدراسة، أن هذا النوع من الدراسات الرصدية لا يمكنه إثبات علاقة سببية مباشرة بين شرب الكافيين وانخفاض خطر الخرف.

القهوة والخرف فوائد الكافيين للدماغ القهوة والذاكرة الوقاية من الخرف الزهايمر والكافيين شرب القهوة يوميًا فوائد الشاي للدماغ

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

واتساب

ثغرة أمنية في تطبيق واتساب تخترق الهواتف وتسرق البيانات.. ما القصة؟

المذنب أطلس

نهاية غير متوقعة للمذنب “أطلس” في الفضاء.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

