محافظ الوادي الجديد يشهد تدشين حملة تبرعات كبرى لدعم إنشاء مستشفى بالمحافظة

وسط حضور جماهيري واسع، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، تدشين حملة التبرعات الكبرى لدعم إنشاء مستشفى الأورام بالمحافظة، وذلك خلال تظاهرة مجتمعية حاشدة نُظمت اليوم أمام الموقع المخصص للمشروع بحي السبط بمدينة الخارجة،بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وبمشاركة موسعة من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتقدّم الزملوط جموع المشاركين دعمًا لهذا الصرح الطبي المرتقب، مؤكدًا أن الحملة تعكس أسمى معاني التكافل المجتمعي والمسؤولية الوطنية، وتجسد وعي المجتمع المحلي بأهمية دعم القطاع الصحي، لاسيما في ملف علاج الأورام ، كخطوة لتخفيف معاناة المرضى وذويهم من مشقة السفر لتلقي العلاج.

كما وجه بتقديم كافة التسهيلات الإدارية واللوجستية اللازمة، ودعم الجهود المجتمعية الجادة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروع وتحويله إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.