محافظ الإسماعيلية يشارك في احتفال سفارة الكويت بالذكرى ٦٥ للعيد الوطني والذكرى ٣٥ لعيد التحرير

شارك اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الكويت بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ٦٥ للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الـ٣٥ لعيد التحرير، بحضور عدد من السفراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة.

حيث هنأ محافظ الإسماعيلية، الوزير السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، معربًا عن خالص تهانيه لدولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية.



وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تتمتع به مصر من علاقات أخوية وتاريخية راسخة مع دولة الكويت، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتضامن العربي والمواقف المشتركة، وتشهد تعاونًا وثيقًا ومثمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.