رابطة الأندية تحسم جدل إلغاء الدوري العام في مصر | فيديو

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، كانت له بصمات واضحة في الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن دوره لا يمكن إنكاره.

وقال ثروت سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، إنه ممثل اتحاد الكرة في رابطة الأندية، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات بين رابطة الأندية واتحاد كرة القدم المصري.

وتابع عضو رابطة الأندية المصرية أنه لا توجد أي نية لإلغاء الدوري العام، مؤكدًا أنه تم وضع جدول الدوري والموافقة عليه من جميع الأندية، وأن العمل جارٍ على إنهاء الدوري في الموعد المحدد حتى يستعد منتخب مصر لكأس العالم.