لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحه بأن إيران ترغب في إبرام اتفاق نووي، محذراً من أن "عدم إبرام هذا الاتفاق سيكون حماقة".

وقال “ترامب” في مقابلة على قناة فوكس بيزنس، بُثت يوم الثلاثاء: "كما تعلمون، لدينا أسطول ضخم يتجه الآن إلى إيران. سنرى ما سيحدث. أعتقد أنهم يرغبون في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم سيكونون حمقى إن لم يفعلوا".

وأضاف ترامب: "لقد دمرنا قدراتهم النووية في المرة الماضية، وسنرى ما إذا كنا سندمر المزيد هذه المرة"، قبل أن يكرر أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، لكن بشرط أن يكون "اتفاقاً جيداً".

وتابع ترامب: "لا أسلحة نووية، لا صواريخ، لا هذا ولا ذاك، كل الأشياء التي تريدونها".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة أجرت "محادثات جيدة جداً" مع إيران بعد مشاركة وفود من كلا البلدين في مناقشات غير مباشرة في سلطنة عمان يوم الجمعة.

من المقرر أن يلتقي ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الأربعاء، حيث صرحت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN أن نتنياهو يعتزم تقديم معلومات استخباراتية جديدة له حول القدرات العسكرية الإيرانية.