الفيشاوي يستعرض عضلاته في صالات الجيم

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره فيديو من الجيم و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و ظهر الفيشاوي وهو يستغرض لياقته البدنيه بالتمارين الرياضيه الصعبه ،مما حاز الفيديو علي اعجاب متابعيه.

على الجانب الآخر كانت قد رحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

وأجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وصرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.