أحمد الفيشاوي يتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب

تصدّر الفنان أحمد الفيشاوي، مؤشر البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في احتفالية سبوع نجل الفنانة سمية الألفي، ابنة خاله، حيث شارك جمهوره بلحظات عائلية دافئة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.



ونشر الفيشاوي مجموعة صور ظهر خلالها وهو يحمل الطفل، وعلّق قائلًا: “سبوع آدم ديكو الألفي، اللي هو البيبي شاور.. حمد الله على السلامة يا حبيب جدو”، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين حرصوا على تقديم التهاني والدعوات للطفل ووالدته.



وعلى جانب آخر، واصل أحمد الفيشاوي نشاطه الفني بالترويج لأحدث أعماله السينمائية، فيلم «سفاح التجمع»، حيث شارك البوستر الدعائي للعمل عبر حسابه على إنستجرام، معلّقًا: «قريبًا سفاح التجمع».



ويُصنَّف الفيلم ضمن الأعمال التشويقية النفسية، إذ يتناول التشريح النفسي لشخصية سفاح النساء، من خلال معالجة درامية مختلفة تسلط الضوء على الدوافع النفسية وراء الجرائم التي تستهدف النساء.



ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد الفيشاوي كل من انتصار، رنا رئيس، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، وعدد من الفنانين، والعمل من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب في أولى تجاربه الإخراجية.