قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والسعودية توقعان اتفاقية إعفاء متبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة
دعاء ليلة القدر مكتوب 2026.. اغتنموا ليلة 29 رمضان المباركة بأفضل أدعية مستجابة
تراجع أسعار العملات العربية في مصر بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي
البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
القارئ عمر علي.. أصغر من صلّى في محراب الجامع الأزهر الشريف
الرياض.. الاجتماع الوزاري يطالب إيران بوقف اعتداءاتها فورا
السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
عيد الفطر 2026 .. تكبيرات صلاة العيد مكتوبة وكيفية أدائها خطوة بخطوة
موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن
Find N6 يغزو الأسواق.. أوبو تواجه سامسونج بهاتف قابل للطي بلا تجاعيد
مشادة كلامية تحولت لمشاجرة.. ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بالشرقية
مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
شيماء مجدي

مع اقتراب عيد الفطر تشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضا ملحوظا بالمزارع والأسواق وذلك بعد قلة الإقبال على الشراء واتجاه المستهلكين لشراء الأسماك الطازجة والرنجة والفسيخ.
 

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 85 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 107 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 22  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 70 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 98 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك 110  جنيهات.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 230 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيه.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.
الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.
كتكوت فيومي 9 جنيهات
بط مسكوفي 25 جنيهاً
بط مولر  25 جنيهاً
بط بيور  20 جنيهاً
سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


ومن جانبه ، أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن الدواجن تُعد سلعة حية تتسم بمرونة شديدة في التسعير صعودًا وهبوطًا، موضحًا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا مؤقتًا بنسبة وصلت إلى نحو 20% تزامنًا مع صرف الرواتب ودخول الموسم الاستهلاكي لشهر رمضان. 

وأشار "الزيني" خلال تصريحات تليفزيونية،  إلي أن السوق يشهد إنتاجًا وفيرًا من الدواجن، إلا أن الزيادة المفاجئة في الطلب جاءت نتيجة تكالب المواطنين على الشراء والتخزين عقب صرف المرتبات، إلى جانب بدء موائد الرحمن في الاستعداد، معتبرًا أن نمط الاستهلاك في رمضان يعتمد بشكل كبير على التخزين .

عيد الفطر الدواجن البيض الدواجن الساسو سعر كيلو البانيه

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء
فيات شاهين
