عادة مصرية | إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة قبل الاحتفال بالعيد في القليوبية.. صور

يعد شراء الأسماك المملحة من العادات المصرية الأصيلة التى يحرص عليها المواطنين خلال الاحتفالات بالأعياد المختلفة.

وشهدت محافظة القليوبية إقبالا كبيرا على شراء الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة وغير المملحة احتفالا بعيد الفطر المبارك.



وأكد عدد كبير من تجار الأسماك المملحة زيادة أسعار الفسيخ والرنجة والسردين بنسبة بسيطة عن العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار فى السلع المختلفة.

أسعار الفسيخ والرنجة

وقال محمد الصاوى صاحب أشهر وأقدم محل لبيع الفسيخ والرنجة بمدينة طوخ ، أن الإقبال على الشراء هذا جيد قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأشار " الصاوى " إلى أن الرنجة شهدت إقبالا كبيرا هذا العام من قبل المواطنين مشيرا الى أن الفسيخ يبدأ من 400 جنيه فيما تعد الرنجة الهولندي هي الأكثر مبيعا في مصر، ويتراوح سعر الرنجة من 140 حسب حجمها ونوعها ، والسردين يبدأ سعره من 100 جنيه بحسب حجمه وأنواعه "الدلع، الوسط، والحادق"، مؤكدا أن السردين "الدلع" هو الأكثر مبيعا، لأنه يصلح لكافة الأذواق وبعض فئات مرضي الامراض المزمنة.