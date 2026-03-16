جراحة دقيقة بمستشفى بنها الجامعى تنقذ مريضا من الشلل

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة بنها إنجازًا طبيًا جديدًا، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإنقاذ مريض تعرض لكسور خطيرة بالفقرات العنقية إثر سقوطه من علو، كانت قد تهدد حياته أو تتسبب في إصابته بشلل دائم.

وكان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة بنها قد استقبل المريض عقب سقوطه من علو، وبالفحص والأشعة تبين إصابته بكسر في الفقرة العنقية الثانية، وهي من أكثر المناطق خطورة لقربها من جذع المخ المسؤول عن الوظائف الحيوية، إضافة إلى وجود تزحزح فقاري بين الفقرتين الخامسة والسادسة.



وأُجريت الجراحة تحت إشراف وتوجيه الدكتور إسلام أبو الفتوح رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير، حيث تمكن الفريق الطبي من تثبيت كسر الفقرة العنقية الثانية بدقة عالية، إلى جانب تثبيت التزحزح الفقاري بين الفقرتين الخامسة والسادسة باستخدام شريحة ومسامير وقفص عنقي.

وضم فريق الجراحة كلًا من الدكتور محمد عدوي، والدكتور منصور حمادة، والدكتور مصطفى صيام، والدكتور محمد درويش، بينما ضم فريق التخدير الدكتورة زينب عويس، والدكتور محمد عبدالرازق، والدكتور أحمد إبراهيم، والدكتور طارق الحسيني.

وتكللت الجراحة بالنجاح التام دون حدوث أي مضاعفات، حيث استقرت الحالة الصحية للمريض ويتمتع حاليًا بكامل حركته وعلاماته الحيوية، ويخضع للمتابعة الطبية حتى تمام الشفاء.

كما وجهت إدارة المستشفيات الشكر والتقدير لفرق التمريض بقسم جراحة المخ والأعصاب وتمريض العمليات وتمريض التخدير، تقديرًا لجهودهم ودورهم في نجاح الجراحة.