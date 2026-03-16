دوري أبطال أفريقيا.. إيمانويل إيبويه مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي
الأهلي يحتج على قرار كاف ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي
دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. ردده يجبر الله خاطرك مثلما جبر النبي
زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026
دعاء ليلة القدر مكتوب طويل.. يزيد الرزق ويغفر الذنوب الكثيرة
بـ 39 ألف جنيه | أغلى علبة كحك في مصر تثير الجدل.. ماذا بداخلها؟
حصر الإيجار القديم.. اعرف ضوابط تقسيط الفروق | هام للمستأجرين
هجوم بمسيرة على فندق في بغداد دون إصابات
ترامب: لدينا آلاف الجنود في اليابان وكوريا وألمانيا ولكنها ترفض إرسال قوات إلى هرمز
هل يجوز الزواج الإلكتروني؟.. علي جمعة: الفكرة ليست مرفوضة بشرط الأمان السيبراني
استعدادا لعيد الفطر 2026 | الزراعة: تجهيز حدائق الحيوان لاستقبال المواطنين .. ضخ الأسماك والسلع والكعك والبسكويت بأسعار مخفضة.. وتكثيف الرقابة على الأسواق
محافظات

جراحة دقيقة بمستشفى بنها الجامعى تنقذ مريضا من الشلل

جانب من الجراحة
إبراهيم الهواري

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة بنها إنجازًا طبيًا جديدًا، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإنقاذ مريض تعرض لكسور خطيرة بالفقرات العنقية إثر سقوطه من علو، كانت قد تهدد حياته أو تتسبب في إصابته بشلل دائم.
وكان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة بنها قد استقبل المريض عقب سقوطه من علو، وبالفحص والأشعة تبين إصابته بكسر في الفقرة العنقية الثانية، وهي من أكثر المناطق خطورة لقربها من جذع المخ المسؤول عن الوظائف الحيوية، إضافة إلى وجود تزحزح فقاري بين الفقرتين الخامسة والسادسة.


وأُجريت الجراحة تحت إشراف وتوجيه الدكتور إسلام أبو الفتوح رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير، حيث تمكن الفريق الطبي من تثبيت كسر الفقرة العنقية الثانية بدقة عالية، إلى جانب تثبيت التزحزح الفقاري بين الفقرتين الخامسة والسادسة باستخدام شريحة ومسامير وقفص عنقي.
وضم فريق الجراحة كلًا من الدكتور محمد عدوي، والدكتور منصور حمادة، والدكتور مصطفى صيام، والدكتور محمد درويش، بينما ضم فريق التخدير الدكتورة زينب عويس، والدكتور محمد عبدالرازق، والدكتور أحمد إبراهيم، والدكتور طارق الحسيني.
وتكللت الجراحة بالنجاح التام دون حدوث أي مضاعفات، حيث استقرت الحالة الصحية للمريض ويتمتع حاليًا بكامل حركته وعلاماته الحيوية، ويخضع للمتابعة الطبية حتى تمام الشفاء.
كما وجهت إدارة المستشفيات الشكر والتقدير لفرق التمريض بقسم جراحة المخ والأعصاب وتمريض العمليات وتمريض التخدير، تقديرًا لجهودهم ودورهم في نجاح الجراحة.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

إبراهيم الشهابي

جولة ليلية لنائب محافظ الجيزة بالبدرشين لمتابعة الخدمات الطبية والرقابة على أسعار البوتاجاز

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

مونوريل شرق النيل

قبل العيد.. مسار ومحطات مونوريل شرق النيل

بالصور

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

السكوالين
السكوالين
السكوالين

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

فيديو

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد