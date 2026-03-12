إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة بنها.. جراحة دقيقة تعيد الأمل لمريضة وتنقذ بصرها

نجح فريق جراحي بمستشفيات بنها الجامعية في إجراء جراحة متقدمة من نوعها لاستئصال ورم ضخم بالغدة النخامية "بقاع الجمجمة" لمريضة تبلغ من العمر 52 عاماً، كانت تواجه خطراً حقيقياً بفقدان تام للبصر، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، و تحت إشراف الدكتور سامر بديع رئيس قسم جراحة الأنف والان والحنجرة، والدكتور إسلام أبو الفتوح رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.



وكانت المستشفى قد استقبلت مريضة تبلغ من العمر 52 عاماً، كانت تواجه خطراً حقيقياً بفقدان تام للبصر، وذلك بعد معاناة المريضة من ضعف حاد في الرؤية، وصداع مستمر، واختلالات هرمونية، كشفت الفحوصات عن وجود ورم يضغط بشكل مباشر على العصب البصري ، وبفضل تكاتف الجهود والخبرات، تم استئصال الورم بالكامل عن طريق "منظار الجيوب الأنفية" وبدون أي فتح جراحي خارجي للجمجمة، في تعاون نموذجي يجسد كفاءة الكوادر الطبية بالجامعة.

فيما تخضع المريضة الآن للمتابعة الدقيقة بعد التأكد من الاستئصال التام للورم عبر الأشعة المقطعية، تمهيداً لخروجها بالسلامة.

وتقدمت إدارة المستشفي بالشكر للفريق الجراحي الذي قام بإجراء الجراحة بين قسمي جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة، والذي ضم كلا من الدكتور محمد حماد أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور علاء عبدالسميع أستاذ مساعد الأنف والأذن والحنجرة، وبمشاركة متميزة من فريق المدرسين، المدرسين المساعدين، والأطباء المقيمين بالقسمين.