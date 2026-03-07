خلال جولة مفاجئة.. محافظ القليوبية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المباني المخالفة

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة الخصوص شملت شوارع السقيلي والأمير والبترول، وذلك في إطار جهود المحافظة لمتابعة ملف مخالفات البناء والتصدي الحاسم للتعديات التي تتم دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات والرسومات الهندسية المعتمدة، لما تمثله من خطورة على أرواح المواطنين وسلامة البنية التحتية.

وخلال الجولة، استدعى المحافظ رئيس المدينة ومسئولي الإدارات الهندسية والتنظيم، موجهاً لهم إنذارًا شديد اللهجة بضرورة التواجد الميداني المستمر ورصد أي محاولة للبناء المخالف في مهدها، مؤكدًا أن التعامل مع تلك المخالفات سيتم بشكل فوري وحاسم وفقًا للقانون، ولن يتم التهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره أو إهماله في متابعة ملف التعديات داخل نطاق عمله.



كما وجه المحافظ بتفعيل دور إدارات المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات والمرور الدوري على مدار الساعة ليلاً ونهاراً بجميع شوارع المدينة، لرصد أي أعمال بناء مخالفة والتعامل الفوري معها، بما يضمن وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على التخطيط العمراني.

وأكد محافظ القليوبية أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري بمختلف مدن ومراكز المحافظة لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتطبيق القانون بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد عبد الرحمن، مساعد مدير أمن القليوبية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.