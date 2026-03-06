كشف غموض ربط كلب بدراجة نارية وسحله بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله يستقلان دراجة نارية بربط كلب وسحله بالقليوبية.

وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية من رئيس مباحث قسم شرطة العبور أول برصد مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله يستقلان دراجة نارية بربط كلب وسحله.



بالفحص بقيادة معاونى مباحث قسم شرطة العبور أول أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (عامل ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور أول) ، وبمواجهتهما أقر الأول بعثوره على الكلب المشار إليه حال سيره ونجله بالدراجة النارية خاصته وقام بإصطحابه بقصد بيعه والتربح من ثمنه.

وتم التحفظ على الدراجه النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها .. وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.