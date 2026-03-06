القبض على عاطل طلب من أجنبية ما يثبت اقامتها بانتحاله صفة فرد شرطة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخص بانتحال صفة أحد أفراد الشرطة والطرق على باب منزل إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، وإبلاغها بحاجته إلى الاطلاع على ما يُثبت قانونية إقامتها بالبلاد والمقيمين معها وطالبته المذكورة بإبراز تحقيق هويته إلا أنه أظهر أحد الأوراق التي تزعم تبعيته لجهة خيرية ولاذ بالفرار عقب ذلك.



بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه عاطل له معلومات جنائية مُقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.