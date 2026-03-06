قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين الجونة ووادي دجلة في الدوري
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل

إيران
إيران
ناصر السيد

كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة أن الأوضاع داخل إيران هادئة، ولا توجد أي إشارة تؤكد انهيار النظام الحاكم بعد حوالي أسبوع من بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وفي مقابل ذلك وجهت إدارة ترامب، اتهاما للشبكة الإخبارية الأمريكية، بنشر دعاية لصالح إيران.

ونشرت شبكة سي إن إن، مقطع فيديو لمراسلها وهو يتجول في شوارع طهران مؤكدا أن المتاجر مفتوحة ومُزوّدة بالبضائع، ولا نرى أي حالة من الذعر في أي مكان، ولا نرى أي مؤشر على انهيار النظام هنا، فكل شيء متوفر ولا توجد طوابير حتى على محطات الوقود ولا توجد حالة من الذعر في أي مكان.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تقريرا اتهمت فيه "سي إن إن"، بأنها تنشر دعاية لصالح النظام الإيراني.

وقال التقرير إن ترامب اتهمت شبكة CNN يوم الخميس بنشر "دعاية موالية للنظام الإيراني" بعد أن ذكر أحد مراسليها أن الحياة اليومية تبدو مستمرة رغم استمرار الحرب.

وانتقد مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، ديلان جونسون، تقرير بليتجن بشدة، ونشر مقطعًا مدته 30 ثانية من التقرير.

تُعدّ شبكة CNN حاليًا الوسيلة الإعلامية الأمريكية الوحيدة في إيران، مع العلم أنها أشارت إلى أنها تبثّ بتصريح من الحكومة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ لمراسل الإذاعة الوطنية العامة (NPR) إنها "تشجع وسائل الإعلام على التحقق من المعلومات مع مصادر حكومية أمريكية رسمية قبل النشر"، وذلك ردًا على سؤال حول سبب اعتبارها تقرير CNN دعاية.

حرب إعلامية انهيار النظام الإيراني حرب إعلامية في واشنطن إيران انهيار النظام الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

ترشيحاتنا

الطالب أحمد سامي الجوهري

صوت واعد يصدح في رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح.. صور

صورة أرشيفية

من هو عكاشة بن محصن سابق الصحابة ببشارة الجنة؟ تعرف عليه

درس العشاء بالجامع الأزهر

درس العشاء بالجامع الأزهر يتناول أسباب النصر في غزوة بدر الكبرى

بالصور

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور

مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد