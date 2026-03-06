حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل

كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة أن الأوضاع داخل إيران هادئة، ولا توجد أي إشارة تؤكد انهيار النظام الحاكم بعد حوالي أسبوع من بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وفي مقابل ذلك وجهت إدارة ترامب، اتهاما للشبكة الإخبارية الأمريكية، بنشر دعاية لصالح إيران.

ونشرت شبكة سي إن إن، مقطع فيديو لمراسلها وهو يتجول في شوارع طهران مؤكدا أن المتاجر مفتوحة ومُزوّدة بالبضائع، ولا نرى أي حالة من الذعر في أي مكان، ولا نرى أي مؤشر على انهيار النظام هنا، فكل شيء متوفر ولا توجد طوابير حتى على محطات الوقود ولا توجد حالة من الذعر في أي مكان.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تقريرا اتهمت فيه "سي إن إن"، بأنها تنشر دعاية لصالح النظام الإيراني.

وقال التقرير إن ترامب اتهمت شبكة CNN يوم الخميس بنشر "دعاية موالية للنظام الإيراني" بعد أن ذكر أحد مراسليها أن الحياة اليومية تبدو مستمرة رغم استمرار الحرب.

وانتقد مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، ديلان جونسون، تقرير بليتجن بشدة، ونشر مقطعًا مدته 30 ثانية من التقرير.

تُعدّ شبكة CNN حاليًا الوسيلة الإعلامية الأمريكية الوحيدة في إيران، مع العلم أنها أشارت إلى أنها تبثّ بتصريح من الحكومة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ لمراسل الإذاعة الوطنية العامة (NPR) إنها "تشجع وسائل الإعلام على التحقق من المعلومات مع مصادر حكومية أمريكية رسمية قبل النشر"، وذلك ردًا على سؤال حول سبب اعتبارها تقرير CNN دعاية.