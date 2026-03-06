قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

مسلسل درش
مسلسل درش

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة 17 من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

وشهدت الحلقة السابعة عشرة تطورات درامية لافتة، إذ كشف تسجيل للطبيب المعالج معاناة درش من الاكتئاب ونوبات الفصام، وذلك بعد محاولة الدكتور سامح، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، الانتحار.

كما تضمنت الأحداث مواجهة قوية، بعدما كشفت شطة، التي تؤدي دورها غادة طلعت، مخطط كل من هلال وبكر، اللذين يجسدهما محمد علي رزق ونضال الشافعي، لسرقة خزينة درش، وذلك أمام المعلم كرامة الذي يؤدي دوره رياض الخولي، وحسنة التي تجسد شخصيتها سهر الصايغ.

وتصاعدت الأحداث بعدما تقدم هلال وبكر بقضية تتهم حسنة بالتزوير للاستيلاء على الميراث، كما أبلغا المعلم كرامة برفع دعوى حجر عليها، ما زاد من تعقيد الصراع بين الشخصيات.

وفي سياق متصل، رفض هلال العودة إلى الوكالة بعد اطلاعه على القرارات والقواعد الجديدة التي فرضها درش لتنظيم عمليات البيع والشراء وخروج البضائع.

ولاقت الحلقة تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بأداء مصطفى شعبان والحبكة الدرامية المتصاعدة وتسارع وتيرة الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل درش

ويعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساء، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساء، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا. 

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط». 

مسلسل درش

مسلسل "درش"  يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال مصطفى شعبان، هو مسلسل حكيم باشا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان، شارك في بطولته، كل من: (رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وأخرون) وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين. 

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

مصطفى شعبان أعمال مصطفى شعبان مسلسل درش سهر الصايغ رياض الخولي سلوى خطاب أحمد فؤاد سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

سحور الحريري

تيكا هم .. ليلة طربية لنجوم الأغنية في سحور الحريري |صور

كريم محمود عبدالعزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 2 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى صراع جديد بسبب قضية إثبات نسب

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 .. لا تبالغ في التفكير

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد