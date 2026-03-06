مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة 17 من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

وشهدت الحلقة السابعة عشرة تطورات درامية لافتة، إذ كشف تسجيل للطبيب المعالج معاناة درش من الاكتئاب ونوبات الفصام، وذلك بعد محاولة الدكتور سامح، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، الانتحار.

كما تضمنت الأحداث مواجهة قوية، بعدما كشفت شطة، التي تؤدي دورها غادة طلعت، مخطط كل من هلال وبكر، اللذين يجسدهما محمد علي رزق ونضال الشافعي، لسرقة خزينة درش، وذلك أمام المعلم كرامة الذي يؤدي دوره رياض الخولي، وحسنة التي تجسد شخصيتها سهر الصايغ.

وتصاعدت الأحداث بعدما تقدم هلال وبكر بقضية تتهم حسنة بالتزوير للاستيلاء على الميراث، كما أبلغا المعلم كرامة برفع دعوى حجر عليها، ما زاد من تعقيد الصراع بين الشخصيات.

وفي سياق متصل، رفض هلال العودة إلى الوكالة بعد اطلاعه على القرارات والقواعد الجديدة التي فرضها درش لتنظيم عمليات البيع والشراء وخروج البضائع.

ولاقت الحلقة تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بأداء مصطفى شعبان والحبكة الدرامية المتصاعدة وتسارع وتيرة الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل درش

ويعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساء، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساء، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا.

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط».

مسلسل درش

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال مصطفى شعبان، هو مسلسل حكيم باشا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان، شارك في بطولته، كل من: (رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وأخرون) وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.