الجيل: كلمة الرئيس السيسي ترسخ ثوابت الدولة في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكد محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة عكست بوضوح رؤية الدولة المصرية الحكيمة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وقدرتها على إدارة الأزمات بحرفية ومسؤولية وطنية عالية.

وأوضح عز أن تأكيد القيادة السياسية على تبني نهج التهدئة وعدم التصعيد، والسعي الدائم لتقريب وجهات النظر وتسوية النزاعات، يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والحفاظ على مقدرات الشعوب، ورفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية.

وأشار إلى أن رسائل الطمأنة التي وجهها السيد الرئيس للمواطنين بشأن جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، تؤكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية مدروسة، تحمي الاقتصاد الوطني وتراعي مصالح المواطن في ظل الظروف العالمية المعقدة.

وأضاف محمود عز أن حديث الرئيس عن وحدة الجبهة الداخلية وتكاتف الشعب مع مؤسسات الدولة يمثل حجر الأساس لعبور التحديات، مؤكداً أن المصريين كانوا وسيظلون دائماً على قدر المسؤولية، وأن الاستقرار الذي تنعم به مصر هو نتاج وعي الشعب وصلابة مؤسساتها الوطنية.

واختتم عز تصريحه بالتأكيد على أن مصر بقيادتها وشعبها قادرة على تجاوز كل الأزمات، والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.