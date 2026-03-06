قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الأزهر يناقش الحفاظ على الهوية في الليلة السابعة عشر من رمضان

ملتقى الأزهر
ملتقى الأزهر
أحمد سعيد

نظّم الأزهر الشريف، مساء اليوم، الملتقى اليومي الذي يعقد بعد صلاة التراويح بالجامع الأزهر، ضمن برامجه الرمضانية المتكاملة التي تشمل الصلوات، والدروس، والمحاضرات، والمقارئ القرآنية، إلى جانب برامج الإفطار والسحور اليومية للطلاب الوافدين.

محمود الصاوي: الاعتصام بحبل الله أساس الحفاظ على الهوية الإسلامية

في بداية الملتقي الذي أداره الشيخ علي حبيب الله حسن، الباحث بإدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، قال الدكتور محمود الصاوي، الوكيل الأسبق لكلية الإعلام بالأزهر الشريف، إن العلاقة بين الاعتصام بحبل الله وبين الهوية الإسلامية تشبه العلاقة بين الروح والجسد، فكما لا يقوم الجسد بلا روح، لا يمكن للهوية الإسلامية أن تستمر أو تتجذر إلا بالتمسك الكامل بمنهج الله ورسوله ﷺ، موضحا أن الحفاظ على الهوية يبدأ من الحفاظ على الرؤية الإسلامية أو ما يُعرف في الدراسات الفكرية بالنموذج المعرفي أو البارادايم، أي العدسة الفكرية التي نرى بها الأحداث ونعالج بها الوقائع، ونفسر بها ما يمر بنا في حياتنا اليومية.

وأضاف أن الهوية الإسلامية تمثل البصمة الحضارية للمسلم، وتشمل جميع جوانب حياته؛ فهي تظهر في عباداته ومعاملاته، وفي أخلاقه وتصرفاته، وفي علاقاته مع الناس ومع نفسه ومع ربه سبحانه وتعالى، مؤكدا أن قوة هذه الهوية أو ضعفها تتحدد بحسب تمسك الفرد بالمنهج الإيماني، وأنها تشكل العامل الحاسم في ثبات الإيمان واستقامة السلوك، فهي التي تحافظ على وحدة المجتمع وتوجه الفرد نحو قيم الخير والعدل والتكافل الاجتماعي، وتجعل من الإنسان نموذجًا قادرًا على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة دون انحراف أو ضياع.

نادي عبد الله: صبغة الله تشكّل جوهر الهوية الإسلامية

من جانبه أضاف الدكتور نادي عبد الله– وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، أن القرآن الكريم عبّر عن الهوية الإسلامية بأبلغ عبارة حين قال: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾، مشيرًا إلى أن الدين يصبغ حياة الإنسان كلها بعقيدة التوحيد وقيم الإيمان ويحدد اتجاهاته الأخلاقية والسلوكية، وأن هذه الهوية لم تأتِ في فراغ، بل جاءت كمنهج متكامل لتنقذ الإنسان من ضلال الجاهلية، وتعيده إلى فطرته السليمة، وتضبط سلوكه على أساس من القيم والمبادئ الراسخة.

وأشار إلى حال الناس قبل بعثة النبي ﷺ، حيث كانوا منغمسين في عادات وممارسات تتناقض مع الفطرة السليمة، مثل عبادة الأصنام والفساد والظلم وانتشار الفواحش، لافتا أن الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وصف هذا الواقع في خطاب للنجاشي ملك الحبشة قائلاً: "كنا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف".


وأوضح الدكتور نادي عبد الله أن بعثة النبي ﷺ جاءت لإعادة بناء الإنسان على أساس العقيدة والأخلاق والقيم، وتشكيل هويته الإسلامية التي تحفظ له دينه وفطرته، وتعيد توازنه الروحي والسلوكي، وتجعله قادرًا على التفاعل الإيجابي مع محيطه دون الانغماس في مظاهر الجاهلية، مؤكدًا أن قوة هذه الهوية أو ضعفها تؤثر مباشرة على إيمان الفرد وصلته بخالقه، وعلى قدرة المجتمع على المحافظة على وحدته وقيمه الأصيلة.


ويأتي الملتقى في إطار جهود الأزهر المستمرة لتعزيز الهوية الإسلامية وغرس القيم الروحية والأخلاقية في نفوس الشباب، وإعادة التواصل بين الفرد ومبادئ دينه وفطرته السليمة، مع التأكيد على أهمية الرؤية الإسلامية كأساس للتعامل مع التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة.

الأزهر صلاة التراويح صلاة التراويح بالجامع الأزهر الجامع الأزهر ملتقى الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مشاجرة الإسماعيلية

إطلاق أعيرة نارية.. تفاصيل مشاجرة الإسماعيلية

البندقية المستخدمة في الواقعة

كشف ملابسات إصابة عامل بطلق ناري خلال مشاجرة في القطامية

يسحلان كلب

مشهد مؤسف .. رجل وابنه يسحلان كلبا بدراجة نارية في القليوبية

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد