قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026 بسبب الحرب على إيران؟ .. اعرف الإجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح

صلاة التراويح بالجامع الأزهر
صلاة التراويح بالجامع الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

جذب الطالب أحمد سامي الجوهري آذانَ المصلين بصوته العذب الرقراق خلال إمامته لصلاة التراويح في رحاب الجامع الأزهر، حيث تفاعل المصلون مع تلاوته الخاشعة التي تسللت إلى القلوب قبل الآذان، فبعثت في النفوس روح الطمأنينة والخشوع في ليالي رمضان المباركة، في صورة تعكس ما يحمله الأزهر الشريف من رصيدٍ عامرٍ بالأصوات الندية التي تربت في رحابه على حب القرآن وإتقانه.

وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم الأزهر الطالب أحمد سامي الجوهري، ابن مركز الأزهر للقرآن الكريم والتلاوات القرآنية بقطاع المعاهد الأزهرية، لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر للعام الثاني على التوالي؛ تقديرًا لإتقانه حفظ كتاب الله وحسن أدائه، حيث أمَّ المصلين برواية هشام عن ابن عامر الشامي، وتلى آياتٍ من سورة الأنبياء في الركعات من التاسعة حتى الرابعة عشرة.

ويعد الطالب أحمد سامي الجوهري من النماذج المتميزة بين طلاب الأزهر المتقنين لكتاب الله، وقد أُتيحت له الفرصة العام الماضي لإمامة المصلين ضمن مبادرة الأزهر لإتاحة الفرصة للطلاب أصحاب الأصوات الندية والموهوبين في التلاوة، وهو ما يعكس نجاح برامج الأزهر في اكتشاف المواهب القرآنية وصقلها علميًا وروحيًا، وتمكينها على المستويين العلمي والعملي.

ويدرس الطالب حاليًا بالصف الأول في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وتقدم صفوف المصلين في هذه الليلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إلى جانب عدد من علماء وأساتذة الأزهر، في مشهد يجسد ثقة المؤسسة الأزهرية بطلابها، ويؤكد استمرار رسالتها في إعداد أجيالٍ من القراء والأئمة الذين يحملون لواء القرآن الكريم أداءً ومعنى.

ويعكس هذا الصوت الواعد، جانبًا من عناية الأزهر الشريف بدعم النشء والشباب الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم، حيث اعتاد الأزهر عبر تاريخه الممتد أن يقدم للأمة الإسلامية مشاريع أئمة وقراء عظام يحملون رسالة القرآن ويجسدون جمال الأداء القرآني، ليأتي هذا الصوت الشاب شاهدًا جديدًا على أن معين الأزهر لا ينضب، وأن مدارسه القرآنية ما تزال تُنبت الأصوات الندية التي تملأ الدنيا تلاوةً وخشوعًا.

الأزهر الجامع الأزهر الإمام الأكبر صلاة التراويح شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

صلاح

صلاح يسجل ويقود ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

دوري السوبر

تعرف على نتائج أولى جولات الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة آنسات

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية
برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد