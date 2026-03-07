5 أعمال في العشر الأواخر من رمضان تفتح لك أبواب الرزق وتغفر الذنوب

يحرص المسلمون على اغتنام الثواب خلال شهر رمضان المبارك وخاصة في العشر الأواخر من رمضان وذلك بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل، لنيل المغفرة والرحمة وفتح أبواب الرزق.

وتعد العشر الأواخر من رمضان فرصة عظيمة لتجديد التوبة والتقرب إلى الله بالدعاء والعبادة، حيث تتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات وتفتح أبواب الجنة وفي السطور التالية نتعرف على أفضل 5 أعمال في رمضان تفتح أبواب الرزق وتغفر الذنوب.

5 أعمال في العشر الأواخر من رمضان تفتح أبواب الرزق وتغفر الذنوب

من أهم أعمال في رمضان تفتح أبواب الرزق وتغفر الذنوب هو صلاة التراويح وأداء صلاة التهجد أيضًا فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الله تعالى وصف «وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».

يعد الإكثار من ذكر الله من أهم أعمال في العشر الأواخر من رمضان والتي تجلب خيري الدنيا والآخرة، وقد ذكر عدد من العلماء أكثر من 70 فائدة لـ ذكر الله، كما حث الله تعالى على الذكر في قوله «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا».

ما هي أعمال العشر الأواخر من رمضان ؟

تعد الصدقة من أهم أعمال العشر الأواخر من رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة في رمضان وذلك إما بإطعام الطعام، وإما عبر تفطير الصائمين، كما جاء في حديث الرسول عليه السلام: «من فطَّرَ صائمًا كانَ لَهُ مثلُ أجرِهِ غيرَ أنَّهُ لا ينقصُ من أجرِ الصَّائمِ شيءٌ»

قراءة القرآن من أعمال العشر الأواخر في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم «اقْرَؤوا القرآنَ فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابه» صحيح مسلم.

وفي العشر الأواخر من رمضان يجب أن يحصر كل مؤمن على صلة الرحم فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك.

روشتة لختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال النصف الثاني من رمضان

لختم القرآن الكريم أكثر من مرة في النصف الثاني من رمضان فإنه لابد من مضاعفة الورد اليومي ليصبح قراءة جزئين أو قراءة من 40 إلى 60 صفحة يوميا.

ويمكن لمن يريد ختم القرآن أكثر من مرة في النصف الثاني من رمضان تقسيم القراءة من 8 صفحات قبل وبعد كل صلاة مفروضة، أو قراءة 4 أجزاء يومياً بحيث يكون قرأ جزءًا كل 6 ساعات لتختم القرآن الكريم مرتين خلال الـ 15 يوماً الأخيرة.

طريقة ختم القرآن في رمضان خلال أسبوع

يمكن لمن يرغب في ختم القرآن الكريم خلال أسبوع أن يتبع هذا الجدول اليومي:

اليوم الأول: سورة الفاتحة، وسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء.

اليوم الثاني: من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة.

اليوم الثالث: من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل.

اليوم الرابع: من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان.

اليوم الخامس: من سورة الشعراء إلى نهاية سورة يس.

اليوم السادس: من سورة الصافات إلى نهاية سورة الحجرات.

اليوم السابع: من سورة ق إلى نهاية سورة الناس.

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان للمغفرة

يفضل في يوم جديد من خير أيام الدنيا أن يردد الصائم دعاء اليوم السابع عشر من رمضان ويقول:

اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدى، وفيما عندك عظمت رغبتى، فاقبل توبتى، وارحم ضعف قوّتى، واغفر خطيئتى، واقبل معذرتى، واجعل لى من كل خير نصيبًا، وإلى كل خيرٍ سبيلًا، برحمتك يا أرحم الراحمين .

دعاء 17 رمضان لقضاء الحاجة

يبحث البعض عن كلمات تفتح له أبواب الخير المغلقة وتجلب له البركة في المال والأهل، لذا لا ينبغي تفويت فرصة اغتنام يوم جديد مباركة بالتقرب إلى الله وترديد دعاء يوم 17 رمضان للرزق وأن نقول: