بفارق 27 صوتا.. رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد
كنتي فين.. تعليق محمد سامي على منشور ياسمين عبد العزيز يثير الجدل
أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور
علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026
سعر الدولار اليوم 7-3-2026
سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها
البيت الأبيض يكشف حقيقة إرسال قوات للتدخل البري في إيران
أحمد داود يرفض العروسة الجديدة في مسلسل بابا وماما جيران
أيمن منصور: لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير على التتويج بالدوري المصري
حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان
أيمن يونس: الزمالك أضاع 4 فرص سهلة أمام الاتحاد.. وناصر منسي مميز
السعودية: التصدي لصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
محافظات

أوقاف بني سويف: إقبال كثيف ومتابعة ميدانية للمساجد طوال رمضان

صلاة التراويح في بني سويف
صلاة التراويح في بني سويف

في ليلة مباركة من شهر رمضان المبارك، شهدت مساجد مديرية أوقاف بني سويف إقبالًا كثيفًا من جموع المصلين لأداء متواصل صلاة التراويح، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من المساء، وامتلأت المساجد والساحات المحيطة بها، في مشهدٍ إيماني يعكس مكانة الشهر الكريم في قلوب أبناء المحافظة.

وسادت أجواء من الخشوع والسكينة داخل بيوت الله، وسط تنظيمٍ متميزٍ وجهودٍ واضحةٍ من الأئمة والعاملين بالمساجد، الذين حرصوا على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في يُسرٍ وانتظام، بما يحقق راحة المصلين ويعزز روحانية الشهر الفضيل.

وأكد الدكتور سعيد حامد مبروك وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف — استمرار المتابعة الميدانية للمساجد طوال شهر رمضان المبارك، مع تكثيف الجهود لتهيئة جوٍ من السكينة والطمأنينة، وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات، وتحقيق أقصى درجات الانضباط، بما يليق بحرمة المساجد وقدسية الشهر الكريم.

وتتقدم مديرية أوقاف بني سويف بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على خدمة بيوت الله، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على مصرنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار

بني سويف اوقاف بني سويف محافظة بني سويف

أرشيفي

