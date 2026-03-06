جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف في ملفات النظافة ومواجهة التعديات

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودها الميدانية المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة، إلى جانب متابعة المشروعات الخدمية بالقرى والمدن.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المدينة أعمال تطوير شارع أحمد عرابي أمام قصر الثقافة، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع والمناطق منها مربع عزيز مقبل خلف حديقة منتزه بدر، وخلف التأمين الصحي، وشارع عبد السلام عارف، وخلف الشرطة السكرية، وشارع الروضة، وشارع حلمي الملط، وشارع حاتم رشدي، وحي الأزهري والرمد، وشارع البشري، وشارع بورسعيد، وشارع صلاح سالم. كما قامت إدارة الحدائق بقص وتقليم الأشجار بالمدخل البحري، ورفع المخلفات من مثلث ديمو ومثلث الشلالات، فيما شملت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع كميات من القمامة والمخلفات بنطاق قرى بياض العرب وسنور وحاجر بني سليمان والشيخ علي والعلالمة، فضلاً عن ردم أساس تعدٍ على أرض زراعية بقرية منشأة عاصم

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة، حيث شملت الأعمال شارع جمال عبد الناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة الجامع الكبير ومنطقة غرب البلد ومنطقة فاطمة الزهراء وطريق بني زايد، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريد 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي. كما تم بقرية بهبشين متابعة أعمال إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمد رجب، ومتابعة تنفيذ أعمال الصرف الصحي للشوارع المحرومة، وتوصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية، فيما تواصلت أعمال النظافة بقرية أشمنت ونجع العرب مع توريد المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع العميد أحمد علاء الدين رئيس المركز استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي لفحص طلباتهم وتوجيههم لاستيفاء الإجراءات اللازمة، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية ومنها شارع التحرير القبلي وشارع المعهد الديني وشارع طراد النيل القبلي وشارع مكي وشارع عبدالوهاب ناجي وشارع 6 متر وشارع المواصلة وشارع مسجد الحسيني وشارع فرحات وشارع الفخراني وشارع مكة وميدان الشيخ يس والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة وتوريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، وفي مجال الرقابة التموينية تم تنفيذ حملة على المخابز البلدية ببندر ببا أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، فضلاً عن ضبط ٤ شكاير دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع اللواء أسامة يونس رئيس المركز نتائج المرور الميداني للتفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية، حيث تم المرور على عدد من المصالح الحكومية بدائرة مجلس قروي مازورا شملت الوحدة المحلية والجمعية الزراعية والوحدة الصحية ومكتب التموين والتضامن الاجتماعي والطب البيطري، للاطمئنان على انتظام العمل ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف، إلى جانب متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ورخص المحلات والإعلانات. كما تم رفع وتوريد أكثر من 70 طنًا من القمامة إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، بعد تفريغ الحاويات ورفع المخلفات من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من القرى التابعة، مع تحرير إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطريق، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة بطريق الشنطور سربو وطريق أبو شوشة عزبة فراج.

وفي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المركز تنفيذ حملة نظافة بمداخل المدينة ورفع أي تراكمات أو إشغالات بالطريق، حيث أسفرت جهود قسم النظافة عن رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع البحر الأعظم وطريق المعدية وشارع طراد النيل والإبراهيمية ومصرف مغاغة وصلاح سالم والشيخ غنيم وسماح الوجوه والشيخ زهران والترعة الفشنية، بالإضافة إلى جمع القمامة من المنازل بالقرى التابعة وتفريغ الحاويات، مع تكثيف العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع أي تراكمات جديدة. كما تمت متابعة صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات إنارة بطريق زرابي الحيبة وقرية القضابي وقرية دلهانس، وفي ملف مواجهة التعديات تم إزالة حالات تعدٍ بقرية أقفهص وقرية أبسوج والتحفظ على الأخشاب المستخدمة في المخالفة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، نفذت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات المخالفة والتحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية. كما قامت الوحدة المحلية لقرية النويرة بتنفيذ أعمال وضع طبقة طفلة لتسوية الحفر وترميم الأجزاء المتهالكة من طريق قلة المؤدي إلى قرية طوة وتوسيع الطريق، وفي قرية ننا تم إزالة متغير مكاني عبارة عن دور ثالث علوي بقرية بهنموه، كما تمت متابعة أعمال تشجير مداخل القرى والطرق الرئيسية ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.



