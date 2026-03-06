Realme Narzo Power 5G.. هاتف جديد من ريلمي ببطارية هائلة يلفت الأنظار

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme Narzo Power 5G، ليصبح ثاني هاتف في سلسلة الشركة يأتي ببطارية عملاقة بسعة 10001 مللي أمبير بعد هاتف Realme P4 Power.

مواصفات ريلمي Narzo Power 5G

يأتي هاتف ريلمي Realme Narzo Power 5G بشاشة HyperGlow 4D Curve Plus بقياس 6.78 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مع سطوع أقصى يبلغ 6500 شمعة ودعم معيار HDR10+.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7400 Ultra إلى جانب شريحة ذكاء اصطناعي Hypervision Plus AI، والتي تقول الشركة إنها تسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 16%، كما يدعم الجهاز تشغيل الألعاب بمعدل 90 إطارا في الثانية في لعبة BGMI.

هاتف ريلمي Realme Narzo Power 5G

في قسم التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من مستشعر Sony IMX882 مع تثبيت بصري (OIS)، مصحوبة بكاميرا Ultra-Wide بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل باستخدام مستشعر Sony IMX480 لصور السيلفي.

هاتف ريلمي Realme Narzo Power 5G



ويدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية بالكاميرا الخلفية، وبدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية بالكاميرا الأمامية.

تعد البطارية الضخمة بسعة 10001 مللي أمبير من أبرز ميزات الهاتف، حيث يدعم شحنا سريعا بقدرة 80 وات بالإضافة إلى شحن عكسي بقدرة 27 وات.

وتؤكد ريلمي أن الشاحن السريع قادر على شحن 50% من البطارية خلال 36 دقيقة فقط.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن الهاتف يوفر حتى 38 يوما من وضع الاستعداد، و185.7 ساعة من تشغيل الموسيقى، وما يصل إلى 21 ساعة من الملاحة، و32.5 ساعة من مشاهدة فيديوهات على يوتيوب، وحوالي 72.3 ساعة من المكالمات، و11.6 ساعة من اللعب في BGMI.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ريلمي Realme UI 7.0، مع تعهد بتوفير 3 سنوات من تحديثات نظام أندرويد و4 سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر Realme Narzo Power 5G للبيع في الهند بسعر يبدأ من 27999 روبية للنسخة بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت تخزين، ويتوفر الهاتف بنسختين من حيث الذاكرة والتخزين، مع خيارين للألوان هما الفضي والأزرق، وهو متاحا للشراء عبر الموقع الرسمي للشركة في الهند.