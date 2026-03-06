قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
Realme Narzo Power 5G.. هاتف جديد من ريلمي ببطارية هائلة يلفت الأنظار

ريلمي Narzo Power 5G
ريلمي Narzo Power 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme Narzo Power 5G، ليصبح ثاني هاتف في سلسلة الشركة يأتي ببطارية عملاقة بسعة 10001 مللي أمبير بعد هاتف Realme P4 Power. 

مواصفات ريلمي Narzo Power 5G

يأتي هاتف ريلمي Realme Narzo Power 5G بشاشة HyperGlow 4D Curve Plus بقياس 6.78 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مع سطوع أقصى يبلغ 6500 شمعة ودعم معيار HDR10+.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7400 Ultra إلى جانب شريحة ذكاء اصطناعي Hypervision Plus AI، والتي تقول الشركة إنها تسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 16%، كما يدعم الجهاز تشغيل الألعاب بمعدل 90 إطارا في الثانية في لعبة BGMI.

هاتف ريلمي Realme Narzo Power 5G 

في قسم التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من مستشعر Sony IMX882 مع تثبيت بصري (OIS)، مصحوبة بكاميرا Ultra-Wide بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل باستخدام مستشعر Sony IMX480 لصور السيلفي.

هاتف ريلمي Realme Narzo Power 5G 


ويدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية بالكاميرا الخلفية، وبدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية بالكاميرا الأمامية.

تعد البطارية الضخمة بسعة 10001 مللي أمبير من أبرز ميزات الهاتف، حيث يدعم شحنا سريعا بقدرة 80 وات بالإضافة إلى شحن عكسي بقدرة 27 وات. 

وتؤكد ريلمي أن الشاحن السريع قادر على شحن 50% من البطارية خلال 36 دقيقة فقط.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن الهاتف يوفر حتى 38 يوما من وضع الاستعداد، و185.7 ساعة من تشغيل الموسيقى، وما يصل إلى 21 ساعة من الملاحة، و32.5 ساعة من مشاهدة فيديوهات على يوتيوب، وحوالي 72.3 ساعة من المكالمات، و11.6 ساعة من اللعب في BGMI.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ريلمي Realme UI 7.0، مع تعهد بتوفير 3 سنوات من تحديثات نظام أندرويد و4 سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر Realme Narzo Power 5G للبيع في الهند بسعر يبدأ من 27999 روبية للنسخة بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت تخزين، ويتوفر الهاتف بنسختين من حيث الذاكرة والتخزين، مع خيارين للألوان هما الفضي والأزرق، وهو متاحا للشراء عبر الموقع الرسمي للشركة في الهند.

