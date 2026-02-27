ببطارية تدوم 6 سنوات.. هاتف ريلمي القادم قد يفاجئ الجميع

بعد إطلاق Realme C85 في نوفمبر 2025، أكدت شركة ريلمي Realme، أنها ستكشف عن هاتفها الجديد Realme C83 5G يوم 7 مارس، وقد ظهرت المواصفات والميزات الرئيسية للجهاز على الإنترنت.

أبرز مواصفات وميزات Realme C83 5G

رغم تصنيفه ضمن فئة الهواتف الاقتصادية التي تدعم شبكة الجيل الخامس، يأتي هاتف ريلمي C83 5G بشاشة بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتز، وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن حجم الشاشة، ولا توجد معلومات دقيقة حول ما إذا كانت الدقة HD+ أم FHD+.

يحتوي هاتف Realme C83 5G على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وتعد الشركة بأنها ستوفر 15.6 ساعة من اللعب، و27.7 ساعة من تشغيل الفيديو، و58.5 ساعة من المكالمات، و890 ساعة في وضع الاستعداد.

وتؤكد ريلمي أن البطارية ستظل تعمل بكفاءة لمدة تصل إلى ست سنوات، مع دعم الشحن العكسي والشحن التجاوزي (Bypass Charging).

هاتف Realme C83 5G

كما يتميز الهاتف بمقاومة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاومة الغبار والماء وفق تصنيف IP64، سيتوفر الهاتف بلونين هما الأرجواني والأخضر، بينما تبقى بقية التفاصيل سرية حتى الإعلان الرسمي.

المعالج ونظام التشغيل

تم رصد الهاتف، الذي يحمل رقم الطراز RMX5256، على منصة Geekbench مع معالج Dimensity 6300، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 16، وحتى الآن، لا توجد معلومات عن قدرات الكاميرا.

يأتي الهاتف كخليفة لـ Realme C73 5G الذي أطلق العام الماضي، والذي تضمن:

- شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

- كاميرا خلفية 32 ميجابكسل وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل

- معالج Dimensity 6300، وذاكرة 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 / 128 جيجابايت.

هاتف Realme C83 5G

السعر

وفق تسريب حديث من Xpert Pick، من المتوقع أن يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات:

- بسعة 4 + 64 جيجابايت بسعر 150 دولار

- بسعة 4 + 128 جيجابايت بسعر 160 دولار

- بسعة 6 + 128 جيجابايت بسعر 200 دولار