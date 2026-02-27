قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
من اتهامات التحرش إلى المطالبة بتحقيق رسمي.. القصة الكاملة لأزمة محمد طاهر
مفتي الجمهورية يحذر: ضياع السحور ليس رخصة للإفطار.. والتدخين في نهار رمضان يجمع بين محرمين
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 27-2-2026
دعاء الفجر المستجاب .. ردد 24 كلمة ترزقك من حيث لا تحتسب وتغفر ذنوبك
دعاء قيام الليل .. ردد أفضل أدعية الأنبياء والرسل للرزق وانشراح الصدر
دعاء ثاني جمعة فى رمضان.. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
ببطارية تدوم 6 سنوات.. هاتف ريلمي القادم قد يفاجئ الجميع

هاتف Realme C83 5G
هاتف Realme C83 5G
شيماء عبد المنعم

بعد إطلاق Realme C85 في نوفمبر 2025، أكدت شركة ريلمي Realme، أنها ستكشف عن هاتفها الجديد Realme C83 5G يوم 7 مارس، وقد ظهرت المواصفات والميزات الرئيسية للجهاز على الإنترنت.

أبرز مواصفات وميزات Realme C83 5G

رغم تصنيفه ضمن فئة الهواتف الاقتصادية التي تدعم شبكة الجيل الخامس، يأتي هاتف ريلمي C83 5G بشاشة بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتز، وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن حجم الشاشة، ولا توجد معلومات دقيقة حول ما إذا كانت الدقة HD+ أم FHD+.

يحتوي هاتف Realme C83 5G على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وتعد الشركة بأنها ستوفر 15.6 ساعة من اللعب، و27.7 ساعة من تشغيل الفيديو، و58.5 ساعة من المكالمات، و890 ساعة في وضع الاستعداد.

وتؤكد ريلمي أن البطارية ستظل تعمل بكفاءة لمدة تصل إلى ست سنوات، مع دعم الشحن العكسي والشحن التجاوزي (Bypass Charging).

هاتف Realme C83 5G

كما يتميز الهاتف بمقاومة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاومة الغبار والماء وفق تصنيف IP64، سيتوفر الهاتف بلونين هما الأرجواني والأخضر، بينما تبقى بقية التفاصيل سرية حتى الإعلان الرسمي.

المعالج ونظام التشغيل

تم رصد الهاتف، الذي يحمل رقم الطراز RMX5256، على منصة Geekbench مع معالج Dimensity 6300، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 16، وحتى الآن، لا توجد معلومات عن قدرات الكاميرا.

يأتي الهاتف كخليفة لـ Realme C73 5G الذي أطلق العام الماضي، والذي تضمن:

- شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

- كاميرا خلفية 32 ميجابكسل وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل

- معالج Dimensity 6300، وذاكرة 4 جيجابايت، وسعة تخزين 64 / 128 جيجابايت.

هاتف Realme C83 5G

السعر

وفق تسريب حديث من Xpert Pick، من المتوقع أن يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات:

- بسعة 4 + 64 جيجابايت بسعر 150 دولار

- بسعة 4 + 128 جيجابايت بسعر 160 دولار

- بسعة 6 + 128 جيجابايت بسعر 200 دولار

Realme C83 5G ريلمي مواصفات Realme C83 ريلمي C83 5G

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الدكتور أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: القِوامة مسؤولية شرعية وليس تسلّطًا على المرأة

ملتقى الجامع الأزهر

واعظ بالأزهر: الإيثار من أعظم مراتب الصدقة

الطلاب الوافدين في الأزهر

طلاب أكثر من مئة دولة حول العالم يؤدون التراويح في الجامع الأزهر.. صور

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

