ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفي Realme 16 5G وRealme 16 Pro 5G رسميا للبيع في سوق جدبد، ويركز الهاتفان على التصميم العصري، وعمر البطارية الطويل، ومستويات عالية من المتانة.

مواصفات Realme 16 5G

يأتي هاتف ريلمي Realme 16 5G بتصميم يعرف باسم Air Design مع إطار مسطح وزوايا منحنية، ويزن 183 جراما بسمك 8.1 مم، ويتميز الظهر بتشطيب Aurora Wings بتدرج لوني من الأزرق إلى البنفسجي يتغير حسب الإضاءة.

يضم هاتف Realme 16 5G، وحدة كاميرات أفقية بارزة بشكل أنيق، تحتوي على كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل Sony IMX852 إلى جانب مستشعر أحادي اللون 2 ميجابكسل، مع مرآة صغيرة لصور السيلفي مدمجة داخل الوحدة، وإطار فلاش LED محيط بها، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 50 ميجابكسل مع زاوية رؤية 86 درجة.

هاتف Realme 16 5G

يتميز هاتف Realme 16 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 4200 شمعة في الذروة، مع حماية DT Star D+.

يعمل هاتف Realme 16 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 6400 Turbo، مع خيارات 8 أو 12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Realme 16 5G، على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 60 وات ودعم الشحن العكسي السلكي.

ويتميز الهاتف بأنظمة تبريد متقدمة ومقاومة فائقة للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69 وIP69K.

هاتف Realme 16 5G

مواصفات Realme 16 Pro 5G

يوجه هاتف Realme 16 Pro 5G للمستخدمين الباحثين عن أداء أعلى وتجربة تصوير متقدمة، ويضم شاشة AMOLED أكبر بقياس 6.78 بوصة، بدقة عالية ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع محلي يصل إلى 6500 شمعة.

يعمل هاتف Realme 16 Pro 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 7300 Max 5G مع 12 جيجابايت رام وذاكرة UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت، ويحتفظ بنفس البطارية العملاقة 7000 مللي أمبير، لكن مع شحن أسرع بقدرة 80 وات.

فيما يتعلق بالتصوير، يأتي هاتف Realme 16 Pro 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع OIS وكاميرا واسعة 8 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية 50 ميجابكسل، مع دعم تصوير 4K وميزات احترافية متعددة.

كما يدعم الهاتف مستشعر بصمة داخل الشاشة، وفتح الوجه، وصوت فائق القوة بنسبة 300%، إلى جانب أحدث تقنيات الاتصال.

هاتف Realme 16 Pro 5G

الأسعار

يتوافر هاتف Realme 16 Pro 5G للبيع في فيتنام بسعر يبدأ من 590 دولارا، بينما يبدأ سعر شقيقه الأصغر Realme 16 5G من 470 دولار.