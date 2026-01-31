قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
دعاء التوبة قبل رمضان ..ردده هذه الأيام في جوف الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

Realme 16 Pro 5G
Realme 16 Pro 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق هاتفي Realme 16 5G وRealme 16 Pro 5G رسميا للبيع في سوق جدبد، ويركز الهاتفان على التصميم العصري، وعمر البطارية الطويل، ومستويات عالية من المتانة.

مواصفات Realme 16 5G

يأتي هاتف ريلمي Realme 16 5G بتصميم يعرف باسم Air Design مع إطار مسطح وزوايا منحنية، ويزن 183 جراما بسمك 8.1 مم، ويتميز الظهر بتشطيب Aurora Wings بتدرج لوني من الأزرق إلى البنفسجي يتغير حسب الإضاءة.

يضم هاتف Realme 16 5G، وحدة كاميرات أفقية بارزة بشكل أنيق، تحتوي على كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل Sony IMX852 إلى جانب مستشعر أحادي اللون 2 ميجابكسل، مع مرآة صغيرة لصور السيلفي مدمجة داخل الوحدة، وإطار فلاش LED محيط بها، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 50 ميجابكسل مع زاوية رؤية 86 درجة.

هاتف Realme 16 5G

يتميز هاتف Realme 16 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.57 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 4200 شمعة في الذروة، مع حماية DT Star D+.

يعمل هاتف Realme 16 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 6400 Turbo، مع خيارات 8 أو 12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين 256 جيجابايت. 

ويحتوي هاتف Realme 16 5G، على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 60 وات ودعم الشحن العكسي السلكي.

ويتميز الهاتف بأنظمة تبريد متقدمة ومقاومة فائقة للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69 وIP69K.

هاتف Realme 16 5G

مواصفات Realme 16 Pro 5G

يوجه هاتف Realme 16 Pro 5G للمستخدمين الباحثين عن أداء أعلى وتجربة تصوير متقدمة، ويضم شاشة AMOLED أكبر بقياس 6.78 بوصة، بدقة عالية ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع محلي يصل إلى 6500 شمعة.

يعمل هاتف Realme 16 Pro 5G، بمعالج ميدياتك Dimensity 7300 Max 5G مع 12 جيجابايت رام وذاكرة UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت، ويحتفظ بنفس البطارية العملاقة 7000 مللي أمبير، لكن مع شحن أسرع بقدرة 80 وات.

فيما يتعلق بالتصوير، يأتي هاتف Realme 16 Pro 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع OIS وكاميرا واسعة 8 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية 50 ميجابكسل، مع دعم تصوير 4K وميزات احترافية متعددة.

كما يدعم الهاتف مستشعر بصمة داخل الشاشة، وفتح الوجه، وصوت فائق القوة بنسبة 300%، إلى جانب أحدث تقنيات الاتصال.

هاتف Realme 16 Pro 5G

الأسعار 

يتوافر هاتف Realme 16 Pro 5G للبيع في فيتنام بسعر يبدأ من 590 دولارا، بينما يبدأ سعر شقيقه الأصغر Realme 16 5G من 470 دولار.

ريلمي Realme 16 Pro مواصفات Realme 16 5G مواصفات Realme 16 Pro 5G سعر Realme 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

المطران جان ماري شامي

المطران شامي يختتم الأربعين ساعة سجودا أمام القربان المقدس من أجل السلام

محطة قطارات صعيد مصر

القومي للإعاقة: محطة بشتيل نموذج مشرف يتضمن جميع الخدمات لذوي الهمم

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: توريد وزراعة 788 ألف شجرة متنوعة بالمحاور والميادين والطرق الرئيسية فى 17 محافظة

بالصور

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد