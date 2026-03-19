هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

يترقب المصريون خلال الساعات القليلة المقبلة نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر 2026، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر شوال سيولد بعد قليل، في حدث فلكي يحدد نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر.

موعد ولادة هلال عيد الفطر 2026

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي أن هلال عيد الفطر (شهر شوال) 1447 هجريًا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، اليوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية الصادرة عن المعهد.

تحري رؤية الهلال

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الخميس 29رمضان، لتأكيد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر، حيث تعتمد الرؤية الشرعية إلى جانب الحسابات الفلكية.

الجمعة أول أيام عيد الفطر بدول الخليج

وفي إطار متصل أعلنت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، ليكون يوم الخميس متمماً لشهر رمضان لعام 1447 هـ.

وجاء الإعلان الرسمي في السعودية عقب دعوة المحكمة العليا إلى تحري الهلال في التاسع والعشرين من رمضان، حيث أكدت شهادات الشهود العدول عدم رؤية الهلال، ما استدعى إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً.

وبناءً على ذلك، تقرر أن يكون الخميس 19 مارس هو المكمل لشهر رمضان، والجمعة هو أول أيام العيد.

وتزامن القرار السعودي مع إعلان مماثل في عدد من دول الخليج، إذ أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر النتيجة نفسها، مشيرة إلى تعذر رؤية الهلال.