الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

يترقب المصريون خلال الساعات القليلة المقبلة نتيجة استطلاع رؤية هلال عيد الفطر 2026، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر شوال سيولد بعد قليل، في حدث فلكي يحدد نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر.

موعد ولادة هلال عيد الفطر 2026

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي أن هلال عيد الفطر (شهر شوال) 1447 هجريًا سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، اليوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر 

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية الصادرة عن المعهد.

تحري رؤية الهلال

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الخميس 29رمضان، لتأكيد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر، حيث تعتمد الرؤية الشرعية إلى جانب الحسابات الفلكية.

الجمعة أول أيام عيد الفطر بدول الخليج 

وفي إطار متصل أعلنت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، ليكون يوم الخميس متمماً لشهر رمضان لعام 1447 هـ. 

وجاء الإعلان الرسمي في السعودية عقب دعوة المحكمة العليا إلى تحري الهلال في التاسع والعشرين من رمضان، حيث أكدت شهادات الشهود العدول عدم رؤية الهلال، ما استدعى إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً. 

وبناءً على ذلك، تقرر أن يكون الخميس 19 مارس هو المكمل لشهر رمضان، والجمعة هو أول أيام العيد.

 وتزامن القرار السعودي مع إعلان مماثل في عدد من دول الخليج، إذ أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر النتيجة نفسها، مشيرة إلى تعذر رؤية الهلال. 

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

السيطرة على حريق - ارشيفية

أسوان.. إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق مؤقت فى حريق محدود بشقة

جانب من الحدث

موجز اخبار الوادي الجديد: المحافظ تستقبل نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وتلتقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

تكريم حفظة القرآن الكريم بقنا

مسابقة محمود بكري| محافظ قنا يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

قبل العيد .. أسعار فيات شاهين المستعملة

في أول يوم عيد.. حضرى الكشرى المصري على أصوله

قبل العيد .. أسعار سكودا فيليشيا المستعملة

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

