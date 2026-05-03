الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

زوجة هاني شاكر تبكي على الهواء: «لا يمكن أكمل حياتي بدونه»

الفنان هاني شاكر وزوجته
في لحظات نادرة وصادقة على الشاشة، كشف الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، في لقاء سابق له عن مشاعره الإنسانية العميقة، متحدثًا عن الموت ويوم الحساب، وما يرافق ذلك من حزن وفقد، وألقى الضوء على الجانب الإنساني والأسري بعيدًا عن الأضواء. 

ومن جانبه، تحدثت زوجته نهلة توفيق عن دوره كحبيب وأب وصديق، وعن قوة الدعم العاطفي الذي يقدمه في أصعب الظروف، مما يعكس الرابط العميق بينهما وأهمية الأسرة في مواجهة تحديات الحياة.

لحظات مؤثرة على الهواء

شهد لقاء الفنان هاني شاكر، لحظات مؤثرة على الهواء، دخل هاني في نوبة بكاء صادقة، معبرا عن شعوره بأن الموت بات قريبًا، ومتحدثًا بخشوع عن يوم الحساب والخوف من لقاء الله.

كان يحمل في داخله كل المشاعر

وعن هاني شاكر، قالت زوجته نهلة توفيق: "هاني هو الحبيب والأب والصديق، وفي أوقات الحزن والكسرة كان يجمع كل هذه الأدوار معًا، لا أستطيع أن أكمل حياتي بدونه خاصة بعد الابتلاء العظيم الذي مررت به، لأنه كان يحمل في داخله كل المشاعر دون أن يقصد، مضيفة أن هاني هو العشرة الحلوة وشريك الحياة بالمعنى الحرفي للكلمة، ويبعث طاقة إيجابية في أي مكان يكون فيه.

 لولا نهلة في حياتي ما كنتش أقدر أكمل

ورد هاني شاكر على كلمات زوجته قائلاً: "إيه الكلام الحلو ده، ده صوت حبيبة قلبي ونور حياتي فعلاً، لولا نهلة في حياتي ما كنتش أقدر أكمل، بحس بالحب والحنان ونسند على بعض في وقت الشدة.

 ربنا ما يوري حد كسرة فقدان بنتي

وأضاف هاني شاكر: مش عايز أكلم كتير في موضوع موت دينا بنتي، بس ربنا ما يوري حد الوجع والكسرة فعلاً، لو مكانش معايا حد ياخد بإيدي ويعدي الموقف الصعب، ماكنتش أقدر أكمل.

 بتفكرني بحنين الماضي اللي مفتقده

وأختتم أمير الغناء العربي حديثه قائلا : نهلة مش عارف أديها حقها وهي عارفة بالنسبة لي إيه، هي مراتي وشريكتي في الحياة، وربنا يخلينا لبعض، وهي بتفكرني بحنين الماضي اللي مفتقده، اللي يعيش مع نهلة على طول يعيش في ربيع العمر.

رحيل أمير الغناء العربي

رحل عن عالمنا الفنان القدير هاني شاكر، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد رحلة قصيرة وصعبة مع المرض.

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.

دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. 

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

