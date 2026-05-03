تامر أمين: حمزة عبد الكريم يتألق بثلاثية مع شباب برشلونة ويؤكد موهبته

أكد الإعلامي تامر أمين، تألق اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، بعد إحرازه ثلاثة أهداف مع فريق الشباب بنادي برشلونة، مشيرًا إلى أن اللاعب يواصل إثبات قدراته رغم التشكيك الذي تعرض له في الفترة الماضية.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار” أن البعض راهن على فشل اللاعب، إلا أن حمزة عبد الكريم يسير بخطى ثابتة نحو النجاح، مؤكدًا امتلاكه إمكانيات فنية مميزة، خاصة في الضربات الرأسية، ما يجعله أحد العناصر الواعدة.

وأشار إلى أن اللاعب يمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة التألق سواء مع نادي برشلونة أو تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يقدمه من مستويات لافتة.