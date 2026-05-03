بمحرك هايبرد.. المواصفات الكاملة لسيارة مازدا 2

تعد السيارة مازدا 2 واحدة من اشهر اصدارات العلامة اليابانية المقدمة عالميًا، واكتسبت شعبيتها نسبة إلى التصميم الرياضي من عائلة الهاتشباك، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات، مع الملامح العصرية، وقدرات المحركات الهجينة.

أبعاد السيارة مازدا 2

تعتمد السيارة على تصميم صغير الحجم إذ يبلغ طولها 3,940 مم، مع عرض يصل إلى 1,745 مم وارتفاع عند 1,500 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,560 مم، وتوفر مساحة تخزين خلفية بسعة 286 لترًا، بينما تأتي مزودة بعجلات قياس 15 بوصة.

محرك وأداء السيارة مازدا 2

تعتمد مازدا 2 على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مكون من ثلاث أسطوانات ومحرك كهربائي، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 116 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 120 نيوتن متر.

ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 26 كيلومترًا لكل لتر.

وتصل السيارة مازدا 2 إلى سرعة قصوى 175 كيلومترًا في الساعة، وبهذا القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون صفر وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية.

تجهيزات السيارة مازدا 2

تأتي السيارة مازدا 2 بمقود متعدد الوظائف مكسوًا بالجلد، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر نظام صوتي مكون من 6 سماعات، إلى جانب نظام تكييف هواء.

وتزود السيارة بحزمة من تقنيات السلامة، تشمل وسائد هوائية، كما تعتمد على أنظمة مساعدة مثل المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام مراقبة إجهاد السائق وتنبيه السرعة.

وتدعم السيارة مازدا 2 أيضًا تقنيات مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام التحذير عند الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء فيه، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.