مازدا BT-50 موديل 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا BT-50 موديل 2026 ، وتنتمي BT-50 لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس الكثير من الطرازات من ضمنها، فورد رينجر وتويوتا هايلوكس .

مواصفات مازدا BT-50 موديل 2026

تعتمد سيارة مازدا BT-50 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، منصة إيسوزو دي ماكس، وبها صداد أمامي فولاذي مدمج بمصابيح LED من نوع Lightforce Beast فائقة القوة، وبها قضيب رياضي فولاذي مرتفع، وغطاء للصندوق الخلفي يعمل يدوياً، وملصقات سوداء تحمل شعار Thunder.

محرك مازدا BT-50 موديل 2026

تحصل سيارة مازدا BT-50 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 187 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة مازدا BT-50 موديل 2026 محرك اصغر سعة 2200 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

في عام 1920 تأسست باسم "تويو كورك كوجيو" لإنتاج الفلين، وتحولت للميكانيكا بعد أزمات مالية، وفي عام 1931 تم إطلاق "مازدا-جو"، وهي شاحنة دراجة ثلاثية العجلات، وكانت بداية دخول عالم المركبات.

وفي عام 1960 طرحت أول سيارة ركاب، "مازدا R360" كوبيه، التي سيطرت على سوق السيارات الصغيرة في اليابان، وبعدها وقعت الشركة اتفاقية لتطوير محركات فانكل الدوارة، وأطلقت "مازدا كوزمو" 110S عام 1967 كأول سيارة بمحرك دوار مزدوج.

وفي عام 1980 بدأت مازدا صادراتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وحققت شهرة بفضل كفاءة محركاتها وتصاميمها، وبعدها تم اعتماد اسم "شركة مازدا موتور" رسمياً بدلاً من "تويو كوجيو".

وفي عام 1989 تم إطلاق "مازدا MX-5 مياتا"، التي أصبحت السيارة الرياضية المكشوفة الأكثر مبيعاً في العالم، وفي عالم 1991 فازت السيارة "مازدا 787B" بسباق لومان 24 ساعة، لتصبح أول سيارة يابانية تحقق هذا الفوز.