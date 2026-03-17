الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
معركة السيارات تشتعل.. صناعة أمريكا تضغط على ترامب لإغلاق الباب أمام الصين

كريم عاطف

دخلت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع السيارات مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما طالبت كبرى منظمات صناعة السيارات الأمريكية الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف حازم لمنع دخول السيارات الصينية إلى السوق المحلي.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حذرت خمس من أبرز المنظمات التي تمثل شركات السيارات والوكلاء وموردي قطع الغيار في الولايات المتحدة من السماح للشركات الصينية بالتوسع داخل السوق الأمريكي.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، أكدت هذه الجهات أن لديها "مخاوف جدية" من محاولات الصين تعزيز هيمنتها العالمية على صناعة السيارات، خاصة مع التوسع الكبير الذي تحققه الشركات الصينية في الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وترى المنظمات أن دخول السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة قد يهدد القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأمريكية، إضافة إلى ما وصفته بمخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي وسلامة القاعدة الصناعية للقطاع داخل البلاد.

وطالبت الرسالة الإدارة الأمريكية بالحفاظ على القيود الصارمة الخاصة بالأمن السيبراني التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية، والمقرر بدء تطبيقها في عام 2025، والتي تفرض قيودا قوية على دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكي، ما قد يؤدي فعليا إلى استبعاد معظم هذه السيارات.

الرسالة وقعتها جهات تمثل عددا من أكبر شركات السيارات العالمية، من بينها جنرال موتورز وستيلانتس وفولكس فاجن وتويوتا وهيونداي، وهو ما يعكس حجم القلق داخل الصناعة من تنامي النفوذ الصيني.

كما انتقدت الرسالة قرار كندا بالسماح بدخول بعض السيارات الصينية إلى سوقها المحلي، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمنح الشركات الصينية موطئ قدم أوسع داخل سوق أمريكا الشمالية.

وفي المقابل، حذرت المنظمات من احتمال محاولة الشركات الصينية الالتفاف على القيود الأمريكية من خلال إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، مؤكدة أن المخاطر على الصناعة المحلية ستظل قائمة سواء تم دخول السيارات عبر الاستيراد أو الإنتاج المحلي.

من جانبها، رفضت السفارة الصينية في واشنطن هذه الاتهامات، مؤكدة أن انتشار السيارات الصينية عالميا جاء نتيجة المنافسة والابتكار وجودة المنتجات، وليس بسبب ممارسات غير عادلة.

المفارقة أن دونالد ترامب كان قد أبدى سابقا انفتاحه على فكرة بناء شركات السيارات الصينية مصانع داخل الولايات المتحدة إذا كانت ستوفر فرص عمل للأمريكيين.

الولايات المتحدة والصين الولايات المتحدة الصين قطاع السيارات السيارات الأمريكية الإدارة الأمريكية السيارات الصينية دونالد ترامب صناعة السيارات

