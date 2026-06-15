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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
أسماء عبد الحفيظ

يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن، وتنتشر وصفات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنها تحرق الدهون بسرعة أو تذيب الكرش خلال أيام. 

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون 

لكن الحقيقة أن لا يوجد مشروب قادر وحده على نسف الكرش، وإنما بعض المشروبات قد تساعد ضمن نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم.

مشروب الماء بالليمون بداية منعشة لليوم

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوم، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الماء مع شرائح الليمون يعد من أشهر المشروبات الصباحية، فهو يساعد على زيادة كمية السوائل التي يحصل عليها الجسم، وقد يساهم شرب الماء قبل الوجبات في زيادة الشعور بالامتلاء لدى بعض الأشخاص، مما قد يساعدهم على تقليل السعرات الحرارية المتناولة.

الشاي الأخضر ودوره في دعم فقدان الوزن

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة ومركبات قد تساعد بشكل محدود في زيادة استهلاك الطاقة، خاصة عند دمجه مع ممارسة الرياضة ونظام غذائي صحي، لكنه ليس وسيلة سحرية للتخلص من دهون البطن.

القهوة السوداء بدون سكر

يمكن أن تساعد القهوة السوداء بفضل احتوائها على الكافيين في تحسين النشاط وزيادة معدل الأيض بشكل مؤقت لدى بعض الأشخاص، لكن إضافة السكر أو الكريمة بكميات كبيرة قد تزيد السعرات الحرارية.

مشروب الزنجبيل

الزنجبيل من المشروبات التي قد تساعد بعض الأشخاص على الشعور بالشبع وتحسين الهضم، ويمكن تناوله دافئًا في الصباح، لكنه لا يذيب الدهون المتراكمة بمفرده.

أسرار خسارة دهون البطن بشكل صحي

للتخلص من الكرش بطريقة فعالة، ينصح الخبراء بالتركيز على العادات اليومية، مثل:

  • تقليل السكريات والمشروبات المحلاة.
  • تناول كمية كافية من البروتين والألياف.
  • ممارسة المشي أو التمارين الرياضية بانتظام.
  • النوم لساعات كافية.
  • تقليل التوتر والضغط النفسي.
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مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

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