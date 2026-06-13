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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الأشخاص أن شرب الماء أثناء تناول الطعام يؤدي إلى زيادة الوزن أو تراكم الدهون في الجسم، لذلك يتجنب البعض شرب أي كمية من الماء خلال الوجبات خوفاً من اكتساب وزن زائد. لكن هل هذا الاعتقاد صحيح؟ وما رأي الخبراء في تأثير الماء على عملية الهضم والوزن؟

في الحقيقة، لا توجد أدلة علمية تثبت أن شرب الماء أثناء تناول الطعام يسبب زيادة الوزن أو يؤدي إلى تراكم الدهون، بل على العكس، يمكن أن يكون الماء جزءاً من نظام غذائي صحي يساعد على التحكم في الشهية والحفاظ على ترطيب الجسم.

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة

هل يتحول الماء إلى دهون في الجسم؟

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، أن الماء لا يحتوي على أي سعرات حرارية، وبالتالي لا يمكن أن يتحول إلى دهون أو يتسبب بشكل مباشر في زيادة الوزن. زيادة الوزن تحدث عندما يستهلك الإنسان سعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم على مدار الوقت.

وقد يلاحظ بعض الأشخاص ارتفاعاً مؤقتاً في رقم الميزان بعد شرب كمية كبيرة من الماء، لكن ذلك يكون بسبب زيادة كمية السوائل داخل الجسم، وليس زيادة في الدهون، ويختفي مع تنظيم توازن السوائل وإخراجها عن طريق البول والعرق.

هل شرب الماء أثناء الأكل يضعف عملية الهضم؟

من الشائع أيضاً أن الماء أثناء الوجبات يخفف أحماض المعدة ويؤثر سلباً على الهضم، لكن معظم الدراسات تشير إلى أن الجسم قادر على تنظيم إفراز العصارات الهاضمة بكفاءة، وأن تناول كميات معتدلة من الماء أثناء الطعام لا يسبب مشكلة لدى الأشخاص الأصحاء.

بل إن الماء يساعد على ترطيب الطعام وجعله أكثر ليونة، مما يسهل عملية البلع وحركة الطعام داخل الجهاز الهضمي، كما يساعد على الوقاية من الإمساك عند الحصول على كمية كافية من السوائل يومياً.

هل يمكن أن يساعد الماء على إنقاص الوزن؟

في بعض الحالات، قد يساعد شرب الماء قبل الوجبات أو أثناءها على الشعور بالشبع بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى تقليل كمية الطعام المتناولة، وبالتالي المساهمة في التحكم في السعرات الحرارية.

كما أن اختيار الماء بدلاً من المشروبات المحلاة مثل المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر يساعد على تقليل كمية السكر والسعرات التي تدخل إلى الجسم يومياً.

متى قد يسبب شرب الماء أثناء الطعام شعوراً بعدم الراحة؟

رغم أن شرب الماء أثناء الوجبات آمن في أغلب الأحيان، فإن تناول كميات كبيرة جداً بسرعة قد يسبب شعوراً بالامتلاء أو الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء أو عسر الهضم.

لذلك يُنصح بشرب الماء ببطء وبكميات معتدلة خلال الوجبات، وملاحظة استجابة الجسم، فاحتياجات كل شخص قد تختلف من فرد لآخر.

ما أفضل وقت لشرب الماء؟

لا يوجد وقت واحد مثالي لشرب الماء، فالأهم هو الحصول على احتياج الجسم من السوائل على مدار اليوم. يمكن شرب الماء قبل الطعام أو أثناءه أو بعده حسب الشعور بالعطش والراحة الشخصية.

وينصح الخبراء بجعل الماء المشروب الأساسي يومياً، مع زيادة الكمية في الطقس الحار أو عند ممارسة النشاط البدني أو فقدان السوائل.

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هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟.. الحقيقة كاملة

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