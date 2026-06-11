اجتماع طارئ للمهن التمثيلية بسبب حديث محمد الغيطى عن عبد العزيز مخيون

تعقد نقابة المهن التمثيلية، اجتماع طاريء، للنظر في المحتوي الذي قدمه الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، فيما يخص الفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

حيث قدم الإعلامي محمد الغيطي تقرير يخص قضية أسرية للفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

فيما ستقوم نقابة المهن التمثيلية باتخاذ قرار بتقديم شكوي للمجلس الاعلي للاعلام.

وكان قد حرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ، والفنان فتوح أحمد، إلى جانب الفنان منير مكرم، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل عبد العزيز مخيونبمسقط رأسه في محافظة البحيرة، عقب وفاته صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.