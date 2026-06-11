القبض على الممثلة التركية بيرين سات

ألقت الشرطة في تركيا القبض على الممثلة الشهيرة بيرين سات في إطار حملةٍ لمكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها.

وشملت قائمة الموقوفين كنان دوغولو، وزوجته بيرين سات، وشقيقه الموزع الموسيقي أوزان دوغولو، إلى جانب المغنيين بردان مارديني وياشار إيبيك، وعارضة الأزياء والمغنية السابقة أيشه هاتون أونال، والممثل إنيس أريكان.

وبحسب مصادر أمنية تركية، يواجه المقبوض عليهم شبهاتٍ تتعلق بـ"حيازة مواد مخدرة أو منشطة للاستخدام الشخصي" و"تسهيل تعاطي المخدرات"، وقد نُقلوا إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات بعد إخضاعهم للفحوص الطبية اللازمة.