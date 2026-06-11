تعرف على تفاصيل حفل مي فاروق بالسعودية

تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء حفل غنائي، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة القادمة.

ومن المقرر، أن تشدو مي فاروق بأجمل أغانيها، كما ستقدم عددا من أجمل الأغاني لكبار النجوم، ويذاع الحفل في تمام الساعة 10 مساءً، على قناة mbc مصر.

رسالة مي فاروق:

وجّهت المطربة مي فاروق رسالة دعم إلى الملحن والمطرب نادر نور، بعد الرسالة المؤثرة التي تحدث فيها عن معاناته خلال السنوات الأخيرة وصعوبة عودته إلى الساحة الفنية.

وكتبت مي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «أنا كنت واخدة إجازة شوية ورجعت أشتغل على حاجات، وأول الأسماء اللي كنت قايلة إني حابة أتعامل معاها هو إنت يا نادر، ومحمد شاهد على الكلام ده. وبما إنك أخونا الغالي ومبدع دايمًا، فأنا عايزة أعمل أغنية من ألحانك، من فضلك.. مش إحنا كنا قايلين كده برضه؟».





