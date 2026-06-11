بكلمات مؤثرة.. حميد الشاعري يعلن عن وفاة عمه

نعي الفنان حميد الشاعري عمه أحمد الشاعري، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر من خلاله عن حزنه لرحيل الفقيد، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.



وقال حميد الشاعري : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة عمي أحمد الشاعري.. اللهم اجعله من أهل الفردوس"، في كلمات حملت مشاعر الحزن والأسى على رحيله.

كما كشف الفنان عن مكان تلقي واجب العزاء، موضحًا أن العزاء سيُقام في منزل الفقيد بمدينة بنغازي، حيث تستقبل الأسرة المعزين من الأهل والأصدقاء ومحبي الراحل.



وقد أعلن الشاعر والملحن وليد الشاعري عن وفاة عمه أحمد الشاعري، الذي يُعد أيضًا عم النجم حميد الشاعري.

وكتب وليد الشاعري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً : "توفى إلى رحمة الله عمي أحمد الشاعري، برجاء الدعاء، وبارك الله فيكم".