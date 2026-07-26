استمرارا لاستثماراتها في التكنولوجيا.. مجموعة طلعت مصطفى تنتقل إلى مرحلة جديدة مع SAP لتطوير أعمال المؤسسة

اختارت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، البناء على شراكة امتدت لما يقرب من عقدين مع شركة SAP العالمية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التحول الرقمي، عبر توقيع اتفاقية استراتيجية لمدة خمس سنوات تستهدف تطوير البنية الرقمية للمجموعة، وتعزيز قدرتها على إدارة أعمالها بكفاءة أكبر، ودعم خططها للنمو المستدام، من خلال منصة سحابية ذكية تعتمد على أحدث تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال.

وتعكس الاتفاقية الجديدة مسيرة طويلة من الاستثمار في التكنولوجيا بدأت منذ عام 2006، عندما اعتمدت المجموعة حلول SAP كمنصة رئيسية لإدارة أعمالها، قبل أن تواصل خلال السنوات التالية تحديث بنيتها الرقمية، وتبني أحدث الحلول التقنية، والانتقال إلى الحوسبة السحابية، وإطلاق واحدة من أوائل المنصات الرقمية المتكاملة لبيع الوحدات العقارية في المنطقة عام 2020، لتضيف اليوم محطة جديدة في رحلة التحول نحو مؤسسة ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت المجموعة أن الاتفاقية الجديدة، التي تم توقيعها مع شركة SAP، تعتمد على RISE with SAP، وتهدف إلى إنشاء منصة حديثة لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) تعمل عبر الحوسبة السحابية، بما يسهم في تطوير العمليات التشغيلية، وزيادة المرونة المؤسسية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات أعمال المجموعة، فضلًا عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأكثر من 1.5 مليون مقيم داخل المدن والمجتمعات العمرانية التي تطورها.

ووقع الاتفاقية المهندس أحمد عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بمجموعة طلعت مصطفى، وأوجوستا سبينيلي، الرئيس الإقليمي لشركة SAP لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار شراكة تستهدف توفير منصة رقمية قادرة على مواكبة خطط المجموعة التوسعية خلال السنوات المقبلة.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا للعلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تطورت على مدار ما يقرب من عشرين عامًا، إذ انتقلت المجموعة خلالها من تطبيق حلول إدارة الأعمال التقليدية إلى الاعتماد على أحدث التقنيات السحابية، وصولًا إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم مختلف الأنشطة التشغيلية، وتواكب التطورات العالمية في إدارة المؤسسات.

وفي إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع التحول، ستتولى شركة Certified IT Consultants (CIC)، الشريك الاستراتيجي طويل الأمد لشركة SAP، تنفيذ البرنامج، بعد أن شاركت في جميع مراحل التحول الرقمي للمجموعة منذ بدء تطبيق حلول SAP عام 2006، لتواصل دورها في دعم انتقال المجموعة إلى مؤسسة تعتمد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية.

ومن خلال RISE with SAP، ستعمل المجموعة على تحديث منظومة تخطيط موارد المؤسسة، والاستفادة من خدمات التشغيل السحابي، وأعلى معايير الأمن السيبراني، والابتكار المستمر، إلى جانب توظيف إمكانات SAP Business AI والتحليلات المتقدمة، بما يوفر بيئة تشغيل أكثر مرونة واعتمادية، ويعزز استمرارية الأعمال، ويرفع قدرة المنظومة الرقمية على التوسع بما يتناسب مع خطط النمو المستقبلية.

ويشكل الذكاء الاصطناعي أحد أهم ركائز الاتفاقية الجديدة، حيث تستهدف المجموعة توظيف إمكانات SAP Business AI في إعادة تصميم العمليات التشغيلية وتحسينها، وأتمتة المهام المتكررة، ودعم اتخاذ القرار، بما يرفع مستويات الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعمالها خلال السنوات المقبلة.

وقال المهندس أحمد عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بمجموعة طلعت مصطفى، إن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي، والتي انطلقت منذ ما يقرب من عشرين عامًا، موضحًا أن المجموعة حرصت منذ اعتماد حلول SAP عام 2006 على الاستثمار المستمر في تطوير بنيتها الرقمية، وتبني أحدث الحلول والتقنيات، بما يعزز نمو أعمالها وقدرتها على الابتكار.

وأضاف أن الانتقال إلى RISE with SAP وSAP Business AI يؤسس لمنصة رقمية أكثر ذكاءً ومرونة، تدعم اتخاذ القرار، وترفع كفاءة الأعمال، وتواكب مستهدفات المجموعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيسهم في تسريع معالجة البيانات، وتعزيز التكامل بين الوظائف المختلفة، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بما يرفع مستويات المرونة المؤسسية.

وأوضح أن أثر المشروع لن يقتصر على تطوير أعمال المجموعة، بل سيمتد إلى تطوير الخدمات المقدمة داخل المدن والمجتمعات العمرانية، عبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التشغيلية، وإصدار مؤشرات لحظية، وتقديم توصيات ذكية تسهم في تحسين جودة الخدمات، بما ينعكس على جودة الحياة لأكثر من مليون ونصف المليون مقيم داخل مشروعات المجموعة.

وأكد المهندس أحمد عبد الله، على أن التكنولوجيا ظلت على مدار السنوات الماضية إحدى الركائز الأساسية لرؤية مجموعة طلعت مصطفى المستقبلية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لما يقرب من عشرين عامًا من التعاون الناجح مع SAP، وتفتح مرحلة جديدة من النمو والابتكار والتميز التشغيلي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمجموعة، وتعزيز الخدمات المقدمة لعملائها وسكان مشروعاتها، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.



ومن جانبها، أكدت أوجوستا سبينيلي، الرئيس الإقليمي لشركة SAP لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن مجموعة طلعت مصطفى تواصل ترسيخ مكانتها كشركة رائدة تعتمد الابتكار في تطوير أعمالها والارتقاء بتجربة العملاء وسكان مجتمعاتها، مشيرة إلى أن SAP تفخر بتعزيز شراكتها الممتدة مع المجموعة من خلال بناء منصة سحابية ذكية تعتمد على RISE with SAP.

وأضافت أن الجمع بين حلول ERP السحابية، وبيانات الأعمال، وتقنيات SAP Business AI، سيمكن المجموعة من بناء قاعدة رقمية أكثر مرونة وذكاءً، تدعم النمو المستقبلي، وتعزز الابتكار، وترفع الكفاءة التشغيلية، وتمكنها من تقديم خدمات أكثر تطورًا عبر مختلف قطاعاتها ومجتمعاتها العمرانية.