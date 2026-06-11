وفاة شقيق الفنانة فادية عبدالغني .. وهذا موعد ومكان الجنازة

توفي منذ قليل، شقيق الفنانة القديرة فادية عبد الغني، بحسب ما اعلن صديق للعائلة عبر موقع فيسبوك.

وقال الصديق : خالص العزاء لحضرتك الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبركم».



ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم بقرية سلكا في المنصورة عقب صلاة العصر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال فادية عبد الغني هو مسلسل أولاد الراعي.

مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين.

والعمل من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، خالد شكري، محمود شكري، طه زغلول، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.