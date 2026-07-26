رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مع لبنان بمختلف القطاعات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان في مختلف القطاعات.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الأحد /- أن الزيدي، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ترأسا المباحثات التي جرت بين البلدين والتي انطلقت اليوم في العاصمة بغداد، بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين.

وأضاف البيان أن المباحثات شهدت مناقشة سبل توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما جرى بحث آفاق تطوير الشراكة بين البلدين وبما يسهم في تعزيز خطوات التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مصالح الشعبين العراقي واللبناني.

وأكد الزيدي عمق العلاقات بين العراق ولبنان، والحرص على تطويرها، وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية.

وأشار إلى التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ودعم العمل الثنائي المشترك لتدعيم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات ووقف الصراعات.

