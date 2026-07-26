رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة

استقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم /الأحد/ المستشار/ عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له من قيادات ومستشاري الهيئة، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

وأعرب المستشار محمود أبو الدهب عن اعتزازه الكبير بزيارة السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق ، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة تعد واحدة من أقدم وأعرق الهيئات القضائية في مصر، وتحظى بمكانة قضائية وقانونية رفيعة ومتميزة ضمن المنظومة القضائية المصرية، باعتبارها المدافع الصلب والقدير، الذي يذود عن مقدرات الدولة وحقوقها.

وأكد على استمرار أطر التعاون المشترك والوثيق بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مختلف المجالات القضائية والقانونية، بما يضمن تبادل الخبرات، ويسهم في تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بآليات العمل القضائي.

من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة أهمية ترسيخ دعائم التعاون البناء والتنسيق الدائم بين جميع الجهات والهيئات القضائية، بوصفها نسيجًا واحدًا يُكمل بعضه بعضًا في منظومة العدالة المصرية.

وأوضح أن التعاون بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، يأتي في إطار حرص مشترك على تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يسهم بشكل مباشر وفعال في إرساء دعائم الاستقرار للدولة والمجتمع.