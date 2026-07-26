نقيب الصحفيين: القضاء القوي يمثّل الدرع الحقيقي للصحافة

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن القضاء القوي يمثّل الدرع الحقيقي للصحافة، كما أنه ركيزة أساسية لحماية حرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أن القضاء المصري كان، على مدار عشرات السنين، حاميًا لهذه الحرية، ووقف سدًا منيعًا أمام أي محاولات للتغول على الصحافة أو النيل منها من أي طرف.

جاء ذلك خلال زيارة مجلس نقابة الصحفيين إلى نادي القضاة؛ لتهنئة مجلس إدارة النادي الجديد، وبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين؛ حيث شدد البلشي على أهمية استمرار التواصل والتلاقي بين الصحفيين والقضاة، باعتبارهما شريكين في خدمة المجتمع وترسيخ دولة القانون.

وقال نقيب الصحفيين، إن المرحلة الحالية تستوجب تعاون جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدّمتها الصحافة والقضاء، من أجل حماية الوطن، وترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز استقراره.