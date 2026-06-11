وائل كفوري يستعد لإطلاق أغنية جديدة "سارقلي عمري" بهذا الموعد

بدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو النجم وائل كفوري بتداول المقطع الترويجي لأغنيته الجديدة المُنتظرة "سارقلي عمري" باللهجة اللبنانية عبر مختلف المنصات الإلكترونية، تمهيداً لإصدارها الرسمي يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، وسط حالة من الحماس والترقب لمعرفة تفاصيل العمل الجديد الذي يُتوقع أن يحظى باهتمام واسع فور صدوره.



ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنية "شو مشتقلي"، والتي تخطّت حاجز 10 ملايين مشاهدة على قناة وائل كفوري الرسمية على يوتيوب خلال اسبوعين فقط، ولا تزال حتى اليوم من أكثر الأغنيات تداولاً ورواجاً على مختلف المنصات الإلكترونية.

كما تواصل "شو مشتقلي" تحقيق تفاعل كبير بين الجمهور من مختلف الأعمار.

حيث تحوّلت إلى واحدة من الأغنيات الأكثر استخداماً على تطبيق تيك توك، وايضا على تطبيق إنستجرام، مع انتشار واسع لمقاطع الفيديو المستوحاة منها، لا سيّما بين الأطفال الذين تفاعلوا بشكل لافت مع الأغنية وأجوائها.

ومع اقتراب موعد إصدار "سارقلي عمري"، يترقب الجمهور العمل الجديد الذي يضيف محطة جديدة إلى مسيرة وائل كفوري الفنية الحافلة بالنجاحات، وسط توقعات بأن يواصل حصد الأصداء الإيجابية التي رافقت أعماله الأخيرة.



ويُذكر أن جمهور وائل كفوري على موعد مع سلسلة من الحفلات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، حيث يحيي حفلاً جماهيرياً ضخماً في أبو ظبي يوم 13 يونيو الجاري، قبل أن يلتقي جمهوره مجدداً يوم 23 يونيو ضمن فعاليات مهرجان موازين، بالاضافة الى حفله في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ ١ و٢ اغسطس.