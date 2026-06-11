قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك برلماني عاجل بشأن تصريحات «شوبير» تجاه جماهير النادي المصري
الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات.. مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 119 مليون جنيه
المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد
«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين مشروعات الخدمة الوطنية و"طاقة عربية" لنقل ملكية حصة من محطات وقود "وطنية"
مفاوضون قطريون يغادرون طهران عقب مباحثات حول الحرب
دعاء عظيم للتيسير والتوفيق في الامتحان.. اغتنمه لتحقيق التفوق
نائب يطالب بملاحقة مروجي الدعارة إلكترونيًا وتفعيل نصوص القانون
بعد انتشار فيديو الواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الجيزة
محمد الغيطي يتعرض لحياة عبد العزيز مخيون.. استدعاء من الأعلى للإعلام وغضب في الممثلين
الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بأمر "المركزي" .. تفاصيل
سناب شات يفرض قيودًا على المستخدمن دون 16 عامًا .. التفاصيل كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل كفوري يستعد لإطلاق أغنية جديدة "سارقلي عمري" بهذا الموعد

وائل كفوري
وائل كفوري
أحمد البهى

بدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو النجم وائل كفوري بتداول المقطع الترويجي لأغنيته الجديدة المُنتظرة "سارقلي عمري" باللهجة اللبنانية عبر مختلف المنصات الإلكترونية، تمهيداً لإصدارها الرسمي يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، وسط حالة من الحماس والترقب لمعرفة تفاصيل العمل الجديد الذي يُتوقع أن يحظى باهتمام واسع فور صدوره.


ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنية "شو مشتقلي"، والتي تخطّت حاجز 10 ملايين مشاهدة على قناة وائل كفوري الرسمية على يوتيوب خلال اسبوعين فقط، ولا تزال حتى اليوم من أكثر الأغنيات تداولاً ورواجاً على مختلف المنصات الإلكترونية.
كما تواصل "شو مشتقلي" تحقيق تفاعل كبير بين الجمهور من مختلف الأعمار. 

 حيث تحوّلت إلى واحدة من الأغنيات الأكثر استخداماً على تطبيق تيك توك، وايضا على تطبيق إنستجرام، مع انتشار واسع لمقاطع الفيديو المستوحاة منها، لا سيّما بين الأطفال الذين تفاعلوا بشكل لافت مع الأغنية وأجوائها.
ومع اقتراب موعد إصدار "سارقلي عمري"، يترقب الجمهور العمل الجديد الذي يضيف محطة جديدة إلى مسيرة وائل كفوري الفنية الحافلة بالنجاحات، وسط توقعات بأن يواصل حصد الأصداء الإيجابية التي رافقت أعماله الأخيرة.


ويُذكر أن جمهور وائل كفوري على موعد مع سلسلة من الحفلات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، حيث يحيي حفلاً جماهيرياً ضخماً في أبو ظبي يوم 13 يونيو الجاري، قبل أن يلتقي جمهوره مجدداً يوم 23 يونيو ضمن فعاليات مهرجان موازين، بالاضافة الى حفله في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ ١ و٢ اغسطس.

وائل كفوري النجم وائل كفوري سارقلي عمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي2026

استلام فوري.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 بهذه الشروط

منحة العمالة غير المنتظمة

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

استخراج رخصة موتوسيكل

من سن 18.. خطوات استخراج رخصة موتوسيكل والأوراق المطلوبة

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد