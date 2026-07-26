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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كورتوا يؤيد تعيين فان بوميل مدربا لبلجيكا

كورتوا
كورتوا
مجدي سلامة

أبدى تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا، ترحيبه بتولي الهولندي مارك فان بوميل القيادة الفنية لـ"الشياطين الحمر"، مؤكدًا أنه يتطلع للعمل معه، على أن يحسم مستقبله الدولي عقب اجتماع يجمعهما خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعيين فان بوميل بعد أسابيع من خروج المنتخب البلجيكي من الدور ربع النهائي لكأس العالم، وهي النتيجة التي أنهت مشوار المدرب رودي جارسيا، بعدما اتفق الطرفان على عدم تمديد التعاقد.

وأكد كورتوا في تصريحات صحفية أن اسم فان بوميل كان مطروحًا منذ فترة لتولي المنصب، مشيرًا إلى أن نجاحاته التدريبية، خاصة مع نادي أنتويرب، إلى جانب خبرته الكبيرة كلاعب دولي، تمنحه مكانة مميزة داخل غرفة الملابس.

وقال الحارس البلجيكي إن اللاعبين يكنون احترامًا كبيرًا للمدرب الجديد، مضيفًا أن خبرته في خوض المباريات الكبرى تمثل عاملًا مهمًا في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ورغم ترحيبه بالتغيير الفني، أوضح كورتوا أن استمراره مع المنتخب لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أنه يرغب في مواصلة مسيرته الدولية، لكنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع فان بوميل يمنحه فرصة للراحة خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية قبل اتخاذ قراره النهائي.

كواليس المونديال 

كما استعاد حارس ريال مدريد كواليس خروج بلجيكا من كأس العالم، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة إسبانيا في ربع النهائي، وهو ما اضطره لمغادرة الملعب، قبل أن يستقبل البديل سين لامينز هدفًا حسم تأهل المنتخب الإسباني.

وأوضح كورتوا أنه كان يشعر بقدرته على استكمال المباراة، باستثناء عدم تمكنه من تنفيذ ركلات المرمى، مؤكدًا أن بإمكان أحد المدافعين القيام بهذه المهمة، إلا أن الجهاز الفني تمسك بسياسة الاعتماد على اللاعبين الجاهزين بنسبة كاملة.

ونفى الحارس البلجيكي وجود أي خلاف مع المدرب السابق رودي جارسيا، مشددًا على أنه احترم القرار الفني رغم شعوره بالإحباط، وأن مصلحة المنتخب كانت دائمًا بالنسبة له فوق أي اعتبارات شخصية، مؤكدًا أنه لم يفكر يومًا في توجيه انتقادات علنية للمدرب السابق.

كورتوا بلجيكا بوميل

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