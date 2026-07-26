مصر ترحب بقرار أيرلندا بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

رحبت مصر بإقرار أيرلندا قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المعنى بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية، واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لصدوره قانوناً.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن مصر تعتبر هذه الخطوة موقفاً مهماً يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وجددت مصر دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وعملية مماثلة، بما يضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم المستوطنات غير القانونية أو استمرارها.

كما جددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.