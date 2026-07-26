فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يسلم 10 إخطارات هدم في نابلس.. ويعتقل مسنا وشابا بالخليل

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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الأحد /، 10 إخطارات هدم في بلدة بيت دجن شرق نابلس، كما اعتقلت مسنا وشابا خلال مداهمات نفذتها في بلدة بيت عوا جنوب الخليل.

وقال نائب رئيس مجلس بيت دجن توفيق الحج محمد- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت دجن شرق نابلس مساءً، وسلمت أهالي البلدة 10 إخطارات لهدم منازل تقع في وسط البلدة وشرقها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المسن ياسر مطاوع المسالمة (75 عامًا)، عقب مداهمة منزله في بلدة بيت عوا جنوب الخليل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشاب محسن يونس المسالمة، في منطقة طاروسا، التي تشهد نشاطا استيطانيا متصاعدا واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة مداهمات واقتحامات تنفذها قوات الاحتلال في عدد من المناطق جنوب الخليل.