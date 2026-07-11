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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كورتوا: حاولت مواصلة اللعب لكن الإصابة كانت أقوى

كورتوا
كورتوا
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تعرض منتخب بلجيكا لصدمة خلال مباراته أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما غادر الحارس تيبو كورتوا أرضية الملعب متأثرًا بإصابة عضلية، لينهي مشاركته قبل نهاية اللقاء.

وجاءت إصابة حارس ريال مدريد خلال الشوط الثاني، بعدما شعر بآلام أثناء التعامل مع إحدى الكرات الطويلة، قبل أن يخضع للعلاج على هامش فترة التوقف الخاصة بشرب المياه، ثم حاول استكمال المباراة، إلا أن حالته لم تسمح له بمواصلة اللعب، ليقرر الجهاز الفني استبداله بالحارس سين لامينز في الدقيقة 72.

وكشف كورتوا تفاصيل الإصابة في تصريحات لشبكة DAZN، موضحًا أنه شعر في البداية بانقباض بسيط في العضلة الخلفية، لكنه مع مرور الوقت لم يعد قادرًا على تنفيذ الكرات الطويلة، ما دفعه لإبلاغ الجهاز الفني بعدم قدرته على الاستمرار.

وأكد الحارس البلجيكي أنه فضّل مغادرة الملعب حتى لا يؤثر على أداء الفريق، مشيرًا إلى أن المدرب كان بحاجة إلى لاعب في كامل جاهزيته خلال الدقائق الحاسمة من المباراة.

وتعيد الإصابة الحالية المخاوف بشأن الحالة البدنية لكورتوا، الذي عانى خلال الفترة الماضية من أكثر من إصابة، أبرزها إصابة عضلية في الفخذ تعرض لها خلال شهر مارس، قبل أن يعود إلى الملاعب في نهاية الموسم.

وعن أحداث اللقاء، أعرب كورتوا عن أسفه للخسارة، مؤكدًا أن فريقه كان قريبًا من الصمود، مشيرًا إلى أن الهدف الذي استقبله جاء بعد ارتداد الكرة بطريقة لم يحالفهم فيها الحظ، رغم نجاحه في التصدي لعدة فرص خطيرة، من بينها محاولات لامين يامال.

كما رفض قائد بلجيكا تحميل الحارس البديل سين لامينز مسؤولية الهدف الحاسم، مؤكدًا أن ظروف أرضية الملعب لعبت دورًا في اللقطة، وأن زميله قدم مستويات مميزة خلال الموسم ولا يستحق الانتقادات التي تعرض لها بعد المباراة.

تيبو كورتوا كورتوا بلجيكا إصابة كورتوا ريال مدريد

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