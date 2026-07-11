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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل المنتخب الوطنى تكريما لإنجازه التاريخي بالمونديال

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل المنتخب الوطنى تكريما لإنجازه التاريخي بالمونديا
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل المنتخب الوطنى تكريما لإنجازه التاريخي بالمونديا
شيماء جمال
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لاعبي المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إلى جانب أعضاء الجهاز الفنى، وذلك تقديرا من الدولة للإنجاز الذى حققه المنتخب خلال مشاكته فى بطولة كأس العالم 2026.

ويأتى اللقاء تأكيدا لحرص القيادة السياسية على دعم الرياضة المصرية، وتكريم النماذج الوطنة التى ترفع اسم مصر فى المحافل الدولية، بعد الأداء المشرف الذى قدمه المنتخب وتحقيقه انجازا غير مسبوق فى تاريخ الكرة المصرية، وذلك وفقا لما أذاعته الفضائية المصرية.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء تكريم لاعبي المنتخب والجهازى الفني والإدارى لما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت فى رسم صورة مشرفة للرياضة المصرية وإدخال الفرحة الى قلوب ملايين المصريين. 

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