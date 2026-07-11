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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: منظومة إلكترونية متكاملة لربط الورش والمخازن والمعدات والموارد البشرية

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق
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عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير منظومة عمل الورش التابعة للوزارة، والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ التوصيات المتعلقة بتطوير المنظومة، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال الصيانة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتطوير الأداء المؤسسي في مختلف جهات الوزارة.

وقد اطلع الوزير على موقف تنفيذ التوصيات المتعلقة بتطوير منظومة عمل الورش، التي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ومتابعة ورقابة أداء الورش، واستكمال تقييم الوضع الحالي لجميع الورش التابعة للوزارة، ووضع خطة لتطوير كفاءتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، إلى جانب إنشاء آلية دائمة لمتابعة الأداء وإعداد تقارير دورية تدعم متخذي القرار.

كما تابع الدكتور سويلم موقف تطوير المنظومة الإلكترونية المتكاملة، التي تهدف إلى ربط الورش والمخازن والمعدات والسيارات والموارد البشرية في منصة رقمية موحدة، بما يحقق تكامل قواعد البيانات، ويوفر قاعدة معلومات مركزية دقيقة ومحدثة، تدعم أعمال المتابعة والرقابة، وتسهم في رفع كفاءة إدارة الورش على مستوى الوزارة.

وأكد الدكتور سويلم أن المنظومة توفر قاعدة بيانات مركزية ومؤشرات أداء لحظية تدعم اتخاذ القرار.

واطلع الدكتور سويلم على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تضمنت ربط الورش بالجهات التابعة للوزارة وفقًا للهيكل التنظيمي، وإنشاء حسابات المستخدمين للجهات المختلفة، والبدء في إدخال البيانات بصورة لامركزية، بما يتيح بناء قاعدة بيانات موحدة تشمل الورش والمعدات والمخازن، مع توفير آليات آمنة لتبادل البيانات وربط المنظومة بالأنظمة الرقمية الأخرى وفقًا لمعايير أمن المعلومات.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء التي توفرها المنظومة، والتي تتيح متابعة الحالة الفنية للمعدات، وأوامر الشغل، وحجم الأعمال المنفذة، وكفاءة التشغيل، واستهلاك قطع الغيار، بما يوفر رؤية متكاملة عن أداء الورش، ويساعد في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد.

واستعرض الاجتماع كذلك إجراءات توحيد نماذج التقارير وأوامر الشغل ونماذج التفتيش على مستوى جميع جهات الوزارة، بما يعزز توحيد الإجراءات وجودة البيانات، إلى جانب ربط بيانات الموارد البشرية بالورش، بما يتيح الاستخدام الأمثل للكوادر الفنية وفقًا لاحتياجات العمل.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة استكمال تنفيذ جميع التوصيات، مع التحديث المستمر لبيانات الورش، واستكمال مراحل تطوير المنظومة الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة وضع آليات ومؤشرات لقياس كفاءة منظومة إدارة الورش، بما يتيح تقييم معدلات الإنجاز، وكفاءة استخدام المعدات والأصول، وجودة تنفيذ الأعمال، بما يضمن تحقيق المستهدف من تطوير المنظومة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأكد الدكتور سويلم أن تطوير منظومة عمل الورش يمثل إحدى الخطوات المهمة في تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ولا سيما التحول الرقمي، والإدارة الذكية، والحوكمة، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة، وتوحيد منظومات العمل، وتعزيز الرقابة والمتابعة، وتوفير معلومات لحظية تدعم متخذي القرار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحسين الأداء المؤسسي.

الري تطوير المنظومة الإلكترونية وزير الري

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